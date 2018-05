Jan Oblak potrebuje nov sanjski večer

Ljubljana – V ligi prvakov se borita za krono dva kluba, v evropski ligi še štirje. Prejšnji teden sta naredila korak proti vrhuncu v Lyonu Marseille, ki je doma premagal Salzburžane, in Atletico, ki je remiziral v Londonu. Prav drevišnje gostovanje Arsenala v Madridu bo zato poželo največ pozornosti, vratarja Jana Oblaka zanesljivo čakajo novi veliki izzivi.



Trener Diego Simeone bo računal na kakšen gol naveze Griezmann-Costa, najmanj podoben izziv pa ga čaka tudi v iskanju alternativ na bočnih položajih, saj naj bi manjkali Vrsaljko, Juanfran in Luis (slednji je resda rokohitrsko okreval po zlomu mečnice). Na desnem boku naj bi tako igral vezist Thomas Partey, na levem pa mladi francoski reprezentant Lucas Hernandez, čigar odlike smo videli lani tudi na reprezentančni tekmi ravni U-21 v Domžalah.



»Tekma z Arsenalom za nas pomeni enega vrhuncev sezone, zato bomo dobro pripravljeni, spočiti in nabrušeni,« je zatrdil Simeone. Najmanj tako motivirani bodo Londončani na zelenici štadiona Wanda Metropolitano in ob njej. Trener Arsene Wenger bi z morebitnim finalom in nato uvrstitvijo v ligo prvakov zaprl usta kritikom, tudi njegovi aduti bodo želeli ohraniti zadnjo možnost za stik z evropsko elito v naslednji sezoni.



Nad Oblaka bo krenila udarna Wengerjeva zasedba – le Aubameyang nima pravice nastopa –, zanj nevarni bodo Mhitarjan, Özil in Lacazette, do katerih bodo skušali spraviti čim več žog Wilshere, Xhaka in Ramsey. Na londonskem Emiratesu je zbral Škofjeločan kar sedem obramb, tudi tri spektakularne (v 7., 21. in 87. minuti), z bližine ga je matiral le Alexandre Lacazette po predložku Wilshera. Oblak lovi prvo pravo lovoriko v rdeče-beli majici Atletica, za preboj v finale pa bo gotovo potreboval nov sanjski večer med vratnicama.



Kdor bo dobil dvoboj v Madridu, naj bi se 16. maja v Lyonu pomeril z Marseillem, če bodo Francozi na Solnograškem seveda ubranili prednost dveh golov iz Provanse.



Drevišnji tekmi (21.05): Atletico – Arsenal (1:1), Salzburg – Marseille (0:2). J. S.