Jana Oblaka hvali tudi Zinedine Zidane

A. V.

Madrid – Vedeli so že pred tekmo, po njej so prepričani še bolj – kar pomeni Cristiano Ronaldo za Real, pomeni Jan Oblak za Atletico. Glavna igralca so španski mediji na naslovnicah častili že pred madridskim derbijem in niso se zmotili, kajti Ronaldo in Oblak sta bila osrednja junaka na zelenici štadiona Santiago Bernabeu.



Ker ima Real Madrid samo še v ligi prvakov možnost, da v tej sezoni osvoji katero od največjih lovorik, je trener Zinedine Zidane na igrišče poslal spremenjeno zasedbo, toda pri Realu imajo širok nabor igralcev, zato je beli balet nad Atleticom prevladoval tudi s premešano postavo. Čeprav so rdeče-beli trdno zapirali vse poti do vrat Jana Oblaka, je Real v takšni formi, da si je priigral številne priložnosti, vendar je eno za drugo ustavljal slovenski vratar.



Edina izjema je bil prejeti gol po sijajnem voleju Cristiana Ronalda, nogometaša, ki serijsko trese mrežo vsem vratarjem na svetu. Vse ostale Realove poizkuse je Oblak junaško ustavil, imel je tudi srečo, ker so tekmeci večkrat stresli okvir vrat.



Atletico je znova dokazal, da je njegovo mesto med najboljšimi v ligi prvakov. Varovanci Diega Simeoneja obžalujejo, da so nespametno zapravili napredovanje proti skromnemu Karabahu, saj bi bil Atletico v sedanji formi eden od kandidatov za nastop v finalu, morda bi nudil močnejši odpor kot Chelsea in Roma, ki sta v izločilne boje napredovala iz Atleticove skupine.



Trener Simeone bo prepričeval Oblaka



Simeone je bil po madridskem derbiju odkrit, najmočneje doslej je namignil, da želi ostati pri Atleticu. »Čutim, da lahko še napredujemo, zato sem še vedno tukaj,« je rekel argentinski strateg in spregovoril tudi o slovenskemu vratarju: »Naredil bom vse, kar je mogoče, da bodo najboljši igralci ostali v klubu. Če se bo izboljšala ekipa, bo rastel tudi celoten klub.«



Atletico je v španski ligi znova ostal neporažen proti Realu, kar veseli tudi Simeoneja. »Poglejte PSG in Juventus, kakšne težave sta imela proti Realu. Naša tekmeca Real in Barcelona imata izjemni ekipi, zato sem kot navijač Atletica počaščen, da se z obema borimo enakovredno,« je povedal. »Real je prvi favorit tudi v Evropi. Ko se prižge luč lige prvakov, Real dobi posebno moč, zato bo spet blizu lovorike, če ne celo prvak.«



Po madridskem derbiju je o slovenskem vratarju spregovoril tudi Zinedine Zidane, saj so ga novinarji vprašali, ali si želi imeti Oblaka nekoč v svoji ekipi: »Je odličen vratar, a ni moj igralec. Zagotovo je zelo dober, kar dokazuje vsako tekmo. Tokrat je v zadnjih trenutkih preprečil našo zmago, ko je ubranil Ramosov prosti strel. Toda ponavljam – ni moj igralec, zato težko povem več.«



Črn teden za Guardiolo



Hitro bo skušal pretekli teden pozabiti Josep Guardiola. Najprej je z 0:3 izgubil prvo četrtfinalno tekmo lige prvakov proti Liverpoolu, nato njegov Manchester City še ni postal angleški prvak, ker ga je na mestnem derbiju z Unitedom ugnal največji trenerski rival Jose Mourinho (2:3), za rdeče vrage pa je dva gola zabil Paul Pogba, izbranec razvpitega agenta Mina Riaole, ki nenehno zmerja Guardiolo.



»Vem, da so pri Cityju razočarani, saj so hoteli postati prvaki ravno proti nam, toda vseeno jim čestitam, ker bodo prvaki prej ali slej,« je povedal Mourinho. Kljub porazu je bil precej sproščen Guardiola, saj ve, da bo imel še veliko priložnosti za uradno proslavo lovorike: »Zdaj nas čaka Liverpool. Dokazati moramo, da smo profesionalci, zato bomo storili vse za preobrat.«



Angleški derbi za polfinale lige prvakov bo že jutri, istočasno bo Barcelona gostovala pri Romi. Dan pozneje bosta visoko prednost branila še Real proti Juventusu in Bayern proti Sevilli. Tako se obeta nov vroč nogometni teden.