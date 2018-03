Jose Mourinho: Nič novega!

J. P.

Manchester - Wissama Ben Yeddra, 27-letnega francoskega nogometnega napadalca, ki si kruh služi pri Sevilli, dobro pomnijo tudi Mariborčani, saj jim je lanskega 26. septembra v drugem kolu skupine E lige prvakov zabil trojček golov za zmago španskega kolektiva s 3:0. Njegovo moč pa so sinoči na svoji koži občutili tudi igralci Manchester Uniteda, zmagovalci minule sezone evropske lige. Ben Yedder je namreč v 72. minuti vskočil s klopi kot zamenjava za kolumbijskega napadalca Luisa Muriela in v šestih minutah dvakrat zadel za zmago z 2:1 (prva tekma se je končala brez zadetkov) in napredovanje v četrtfinale, prvo sploh v Sevillini zgodovini.

19 Francozovih golov

»To je bil najsrečnejši dan v mojem življenju, ki ga ne bom nikdar pozabil. Vsak otrok sanja, da bo nekoč premagoval vrhunske igralce in velika moštva, kot je United. To so zelo čustveni trenutki. Sediš na klopi, molčiš, delaš in čakaš na priložnost. Včasih se ti potrpežljivost poplača,« ni skrival navdušenja Ben Yedder, z 19 doseženimi zadetki tretji najučinkovitejši Francoz v tej sezoni iz klubov iz petih največjih evropskih lig. Obenem je podrl rekord sezone lige prvakov: potreboval je pičlih 87 sekund od vskoka na igrišče do prvega zadetka.

Mourinho: Ni konec sveta

Seveda pa je po porazu rdečih vragov na svoj račun prišel razvpiti portugalski trener Jose Mourinho: »Ni konec sveta, takšen je pač nogomet! Iz poraza ni vredno delati drame. Časa za objokovanje ne bo, v soboto nas čaka nov dvoboj. Že kot trener Porta in Reala sem Manchester izločil iz Evrope, torej ni izpad za klub nič novega. Ne obžalujem ničesar, dali smo vse od sebe, imeli priložnosti, a nas je tekmečev prvi zadetek presekal.« Manchester je sploh prvi angleški kolektiv, ki je moral v tej sezoni lige prvakov (v devetem poskusu) na kolena pred španskim prvoligašem.