Josip Iličić bo navduševal Kitajce

Ljubljana – Jutri bodo končali zimski premor tudi Italijani, kar pomeni, da se pred 98 klubi iz najboljših petih lig v Evropi nahaja dolg izziv, ki bo doživel vrhunec šele tik pred začetkom priprav na SP 2018. Prav na »škornju« bo najbolj zanimivo, derbija pa bi lahko zaznamovala tudi slovenska nogometaša.



Potem ko so nekateri izkoristili božično-novoletne praznike za oddih, drugi za izzive domačih pokalov, bo konec tedna prinesel prvi letošnji popoln urnik v najmočnejših petih ligah. Premier league, primera division, ligue 1, bundesliga in serie A letno ustvarijo 13,6 milijarde evrov, več kot skupaj ustvarijo klubi v preostalih 50 ligah pod dežnikom UEFA.



Tudi zavoljo tega igrajo v ligah »peterice« najbolj spektakularen nogomet, tretji januarski vikend prinaša najbolj zanimive dvoboje v Italiji, ki bi bili lahko povečini zaznamovani – slovensko. Derbi kola bo jutri v Milanu, kjer se bosta sešla Inter in Roma, kluba, ki sta prevladovala pred vrnitvijo Juventusa v serie A. Sezono sta začela sijajno, po večih spodrsljajih pa se borita za 3. in 4. mesto. Boj bo srdit: Napoli in Juventus delujeta najbolje, v ozadju ne popušča niti Lazio – eden bo torej konec maja ostal brez vstopnice v ligo prvakov.



Interjevo utrdbo bo branil Samir Handanović, Romino Alisson, morda bo prav dvoboj odličnih vratarjev odločil zmagovalca, saj sta oba napada odlična – Candreva-Icardi-Perišić proti trojčku Florenzi-Džeko-Shaarawy.



Velik motiv za Birso



Še močneje bi lahko zasijal Josip Iličić, saj Atalanta igra kot v najboljšem obdobju minule sezone. Iličić in argentinski reprezentant Papu Gomez sestavljata eno od najboljših navez na »škornju«, bomo videli, ali lahko moštvo iz Bergama – po Milanu in Romi – stre tudi vodilne Neapeljčane. To bi bila lahko ena od najbolj gledljivih januarskih tekem, ki bo zaradi opoldanskega termina odmevala tudi na Kitajskem.



Dve uri in pol za Atalanto bo sprejel v Rimu velik izziv Chievo. Lazio deluje odlično, njegov predsednik Claudio Lotito sodi med najvplivnejše, trener Simone Inzaghi pa se prebija med najbolj obetavne trenerje v Italiji. Ena najboljših »desetk« v ligi Valter Birsa si ne bi mogel želeti lepšega motiva za pogumno igro, kot ga predstavlja morebitna senzacija v Rimu.



In, ne nazadnje, pod povečevalnim steklom bo učinek Jasmina Kurtića v majici novinca Spala. Kurtića so med tednom predstavili kot veliko okrepitev, Belokranjec se je javno zahvalil družini Colombarini iz Ferrare, ki je zanj odštela pet milijonov € Atalanti. Prvo tekmo v majici Spala bo igral v Vidmu, le streljaj stran od Nove Gorice, kjer so ga leta 2011 na priporočilo sedanjega selektorja Tomaža Kavčiča izstrelili v serie A.