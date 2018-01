Juventus en mesec brez Dybale

A. V.

Torino - Italijanski nogometni velikan Juventus se bo moral en mesec znajti brez argentinskega zvezdnika Paula Dybale, ki si je na sobotni prvenstveni tekmi proti Cagliariju, stara dama je zmagala z 1:0, poškodoval stegensko mišico.

Juventus je danes sporočil, da ima Dybala poškodovano desno stegensko mišico in dodal, da gre za "lažje do srednje" težko poškodbo. Kako dolgo bo zares odsoten, bo jasno v naslednjih dneh, bržčas pa od 30 do 40 dni.

S tem je ogrožen nastop Dybale vsaj na prvi tekmi osmine finala lige prvakov, ko bo 13. februarja Juventus doma igral proti Tottenhamu.