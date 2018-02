Niz derbijev bosta odprla Tottenham in Arsenal

Drugi februarski konec tedna prinaša živžav v Južni Koreji, a tudi generalko za osem nogometnih klubov, ki bodo naslednji teden krenili v izločilne boje lige prvakov. Najodmevnejši derbi bo na sporedu v času sobotnega kosila, ko se bosta sešla mestna rivala Arsenal in Tottenham.



Najbolj razvajeni ljubitelji nogometa morajo potrpeti le še nekaj dni do letošnje premiere v ligi prvakov, saj ta iz leta v leto pritegne zanimanje večje armade navijačev. Po tem načelu ravnajo tudi klubi – »champions league« kotira najvišje med vsemi ligami, to je nedavno potrdil najboljši strelec v zgodovini tekmovanja Cristiano Ronaldo.



Juventus je vzel zadevo najbolj resno med vsemi udeleženci 1/8 finala. Edini je opravil z ligaškimi obveznostmi sinoči, ko je v enem od derbijev kola v serie A gostoval v Firencah. »Juve« se bo namreč v torek spopadel s Tottenhamom, na isti večer se bosta sešla tudi Basel in Manchester City, v sredo bosta še dvoboja Porto vs. Liverpool in »derbi vseh derbijev« med madridskim Realom in PSG.



Potem ko sta sinoči igrala tudi Kevin Kampl (Leipzig je gostil Augsburg) in Robert Berić (St. Etienne je pričakal Marseille), bo današnja sobota namenjena največjemu številu nogometnih izzivov. Štadion Wembley bo gostil 182. ligaški derbi med Tottenhamom in Arsenalom po premiernem v letu 1909. Zanimivo, gre za spopad klubov s podobno filozofijo »zmernih investicij v igralski kader«, torej klubov, katerih imperativ je dobiček iz poslovanja. Tudi zavoljo tega (bo)sta zgradila nova štadiona. Na Highburyju, ki je bil Arsenalov domicil od leta 1913, je zrastlo 650 stanovanj, tudi Tottenhamov dom White Hart Lane (od 1899.) naj bi na isti lokaciji dobil naslednika za prihodnost. Danes resda ne bo štela prihodnost, le sedanjost. Ta razkriva, da je v prestopnem roku iztržil več Arsenal, ki se je odpovedal nezadovoljnemu Alexisu Sanchezu in pripeljal motivirana Pierra-Emericka Aubameyanga in Henrika Mhitarjana. Tottenham je angažiral Lucasa Mouro, ki ni dobil priložnosti v Parizu.



Laziu bo sledil Kampl



Navijači lahko pričakujejo kakšen gol na obeh straneh igrišča. Oba sta v 26 kolih zabila skoraj po dva gola na tekmo (51:24 proti 51:35), v svojih vrstah imata odlične mojstre. Igrata na podoben način (4-2-3-1) in zanimivo bo videti zmagovalce dvobojev Kane-Aubameyang, Alli-Özil, Eriksen-Mhitarjan, ... Na igrišču bo še več: morebitna zmaga Tottenhama (5. mesto; 49 točk) bi Arsenalu (6.; 45) močno priprla vrata v ligo prvakov v sezoni 2018/19.



Velik izziv se nahaja tudi pred Napolijem, ki se bori za prvi naslov prvaka po eri legendarnega Diega Maradone. Pod Vezuv prihaja Lazio, ki igra najbolj učinkovit nogomet na »škornju«, toda najtrša obramba krasi Neapeljčane ... Napoli mora nizati zmage, če želi pričakati derbi z Juventusom (22. april) v ugodnem položaju. Drevišnji derbi z Rimljani bo zanj generalka za četrtkov spopad v evropski ligi s Kevinom Kamplom in drugimi člani Leipziga.