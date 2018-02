Juventus – Tottenham, za uvod ni možno več

Drugi del lige prvakov bodo odprli drevi v Torinu, časa za ogrevanje navijačev pa ne bo. Privrženci elitnega nogometnega plesa bodo takoj nagrajeni s spremljanjem »opernega plesa«, saj Juventus in Tottenham sodita med ta čas najbolj razigrane v Evropi, v njunih zasedbah igrajo številni velemojstri nogometne igre.



Nogometne navijače lahko delimo v različne skupine od najbolj vnetih, ki konca tedna pred TV zasloni ne bi zamenjali niti za večerjo z dekletom kalibra Marilyn Monroe, do najbolj petičnih, katerih interes pritegnejo le največji spektakli. Med slednje sodijo tudi večeri v ligi prvakov.



Konec 70-dnevnega posta



Eden od vrhuncev tedna bo jutrišnji spopad težkega topništva v Madridu, za uvod v osmino finala pa bi si težko izbrali privlačnejši dvoboj, kot se obeta v snidenju Juventusa s Tottenhamom. Upoštevaje dejstvo, da si najboljše tekme v ligi prvakov ogleda približno po 200 milijonov gledalcev, bodo številni v Evropi in drugod gotovo zadovoljni s koncem natančno 70 dni dolgega posta od 6. decembra, ko so igrali zadnje tekme skupinskega dela lige prvakov.



Juve in Tottenham jim lahko ponudita veliko, razplet italijansko-angleškega dvoboja pa bi težko napovedali tudi s časovnim strojem. O moči torinske zasedbe ni treba izgubljati besed, četudi ta čas kotira na enem od zgodovinskih vrhov. Delniška družba Juventus je poslovna uspešnica, v prvih petih mesecih lanskega leta je pridobila 220 odstotkov svoje vrednosti, danes kotira za dobrih 100 odstotkov višje kot 1. januarja lani.



To je posledica odličnega dela predsednika Andree Agnellija v pisarni in trenerja Massimiliana Allegrija na igrišču in ob njem. Juventus je lani nanizal rekordni šesti zaporedni naslov italijanskega prvaka, letos želi še močneje opozoriti nase ves svet. Odkrito meri na svoj tretji finale lige prvakov v zadnjih sezonah (po letih 2015 in 2017), toda najprej mora preskočiti visoko prvo oviro.



Zanimivo bo videti, kako bo deloval vrhunsko organizirani Allegrijev stroj, ki je raznovrsten bolj kot kadarkoli prej. Allegri je velemojster taktike z rejtingom dobrih 2500 točk, drevi bo moral računati brez nekaterih ključnih nosilcev igre. Bo težje nadomestil odsotnost programiranega Messijevega naslednika Paula Dybale ali Blaisa Matuidija, prvega člena granitne obrambe, ki je v zadnjih 16 tekmah prejela zgolj en gol (31:1)? V 600 milijonov evrov vredni zasedbi obstaja več alternativ za napad na Tottenham, Miralem Pjanić in Douglas Costa bosta poskušala zaposliti predvsem Gonzala Higuaina.



Svoj načrt premorejo Angleži, ki jih vodi eden najobetavnejših trenerjev na svetu Mauricio Pochettino. Argentinec, ki je ponosen na svoje korenine, ne bi mogel imeti lepšega izziva – njegov praded prihaja iz kraja Virle Piemonte 25 km jugozahodno od Torina, v domovini svojih prednikov želi pustiti čim boljši vtis. Številni z njegovim priimkom na štadionu Juventusa bodo navijali za domače …



Tottenham ima v tej sezoni poseben imperativ. Doslej je opozarjal nase le v »zaplankanem« severnem Londonu, s prodajami največjih asov ustvarjal dobiček svojemu lastniku, njegova vitrina pa je podobna blagajni po bančnem ropu – v njej ostanejo le zaprašeni bankovci in trofeje izpred 50 in 60 let … Londončani lahko le sanjajo o tekmovalni uspešnosti Juventusa, ki je osvojil že 63 pokalov in lovorik, toda hkrati upajo, da je naposled napočil njihov čas. »Da ne bo pomote: ne moremo se primerjati z Juventusom, ki je doslej osvojil vse, kar je možno osvojiti v nogometu,« je opozoril Pochettino.



Kane ga je zabil Sloveniji



Glavni adut Londončanov bo Harry Kane, veliki up angleške reprezentance za senzacijo na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ki je v 94. minuti oktobrske tekme na Wembleyju matiral tudi reprezentanco Srečka Katanca. Kane s 23 goli narekuje ritem v boju za strelsko lovoriko »zlati čevelj«, saj za njim capljajo tudi Messi, Ronaldo, Neymar, Agüero in Salah, v ligi prvakov jih je primaknil še šest.



»Pred nami se nahaja velikanski izziv, zahteven izpit, toda nogometaši živimo za trenutke, ko lahko igramo proti najboljšim. In Juventus je s svojo kontinuiteto v Evropi gotovo med najboljšimi, zato se veselim večera,« je zatrdil 24-letni napadalec, nesporna številka 1 med angleškimi nogometaši.



De Bruyne po zlato žogo



Kaj lahko pričakujemo od druge drevišnje tekme? Če bi upoštevali dejstvo, da gre za spopad klubov z največjo in najmanjšo kupno močjo v ligi prvakov, bodo igralci Basla ponoči iskali pomoč tamkajšnje farmacevtske industrije ... Toda nogomet je na srečo poln presenečenj.



Gostujoči trener Pep Guadiola vendarle razmišlja zgolj o zmagi, s katero bi si zagotovil sproščeno vrnitev v Manchester. Sloviti trener ima v 800 milijonov € vredni zasedbi več biserjev, kot jih premorejo koralni grebeni, posebej pa izpostavlja enega. Kevin De Bruyne je namreč v tej sezoni kralj angleškega prvenstva s 14 asistencami.



»Tri je primaknil le nazadnje proti Leicestru ... Ne gre le za eno tekmo, Kevin tako igra vso sezono, in to na vsake tri dni. Lahko osvoji tudi zlato žogo, toda za to so nujne lovorike, lovorike in lovorike. Basel predstavlja le prvo oviro na poti do ene lovorike,« je bil slikovit Guardiola.