»Juventus zmagal na igrišču, Agnelli pa ob njem«

V italijanskih medijih so z vsemi topovi napadli sodnika Michaela Oliverja in hkrati pohvalili igro Juventusa.

N. Gr.

Madrid/Torino – Dvoboj Reala in Juventusa bo še dolgo odmeval ne samo v medijih, ampak tudi med nogometnimi navdušenci po vsem svetu. Gianluigi Buffon je ostal brez priložnosti, da bi kariero sklenil z naslovom prvaka lige prvakov, nato je sodnika označil kar za morilca, nič kaj prizanesljivi niso bili niti italijanski mediji.

»Če obstaja divjaški in sadističen način za slovo od lige prvakov, potem je to zagotovo ta. Veliko bolje bi bilo, da bi šli na Bernabeu, izgubili tekmo, se poslovili in se drugo leto znova lotili naskoka na vrh. Amen. Tako pa se zdi, da so Juventusu dobesedno zaloputnili vrata pred nosom,« je v La Repubblici napisal Fabrizio Bocca.

V Gazzetti dello Sport menijo, da je šlo za očitno sodnikovo napako: »Da dosodiš enajstmetrovko v tako ključnem trenutku dvoboja, ko se odloča o potniku v polfinale, pa nisi povsem prepričan, če je enajstmetrovka sploh bila, je samo po sebi napaka. Vsak sodnik ve, da ima v nekaterih situacijah piščalka drugačno težo in da je takrat najbolje kaznovati le očitne prekrške. To start Benatie zagotovo ni bil, res je bil kontakt in dvomi so upravičeni, enajstmetrovka v zadnji minuti tekme pa zagotovo ne.«

Oliver ni dovolil napredovanja Juventusa

V časniku Corriere dello Sport so bili prav tako zgroženi, Alessandro Vocalelli je dejal, da Juventus tokrat preprosto ni smel zmagati: »Juventus je bil boljši na igrišču, Andrea Agnelli (predsednik Juventusa) pa z upravičenimi komentarji brez dlake na jeziku ob njem. Že Roma je premagala tako Barcelono kot sodnike, tokrat pa Juventus preprosto ni imel te možnosti, saj se je Anglež Oliver odločil, da zmage ne bo dovolil.«

Še bolj neposredni so bili na naslovnici omenjenega časnika, kjer se z velikimi črkami glasi naslov: »Kakšna kraja!«

Morda še najbolje celoten primer opiše izmenjava trenerja Juventusa Maxa Allegrija in kaznovanega branilca Reala Sergia Ramosa v predoru po tekmi. Ramos je Allegriju dejal, da je šlo za čisto enajstmetrovko, trener Juveta pa mu je odvrnil: »Čisto? V najhujšem primeru je bila dvomljiva.«

Riberyju nova pogodba

V senci dvoboja med Realom in Juventusom se je v polfinale uvrstil tudi Bayern, ki na povratni tekmi nekoliko presenetljivo ni premagal Seville, a je bil tudi remi z 0:0 dovolj za napredovanje. Še eno odlično predstavo je prikazal Franck Ribery, ki pri 35. letih igra v odlični formi, letos pa tudi nima toliko težav s poškodbami. Francoz že dalj časa govori, da bi kariero rad zaključil v Bayernu, zato se je tudi vodstvo kluba odločilo, da ga za dobre predstave nagradi z novo enoletno pogodbo.

Ribery se bo boril za mesto v prvi enajsterici z velikokrat poškodovanim Kingsleyjem Comanom in Sergom Gnabryjem, ki v tej sezoni odlično igra v Bremnu kot posojen igralec. Zdaj vodstvo kluba čaka še podaljšanje pogodbe z Arjenom Robbnom, ki pa prav tako ne bi smelo biti vprašljivo, saj tudi Robben še vedno blesti.