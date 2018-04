Juventusu najprej pomagal sodnik, nato še Simeone

Ljubljana – Napoli lahko v boju za naslov italijanskega prvaka računa le še na pomoč višje sile, saj je na gostovanju v Firencah izgubil korak z vodilnim Juventusom, ki se mu nasmiha rekordni sedmi zaporedni »scudetto«. Konec aprila je torej bolj ali manj končana še zadnja odprta fronta v Evropi.



Edina kandidata za naslov prvaka je v soboto popoldne ločila zgolj točka, danes ju ločijo štiri. Juventus (88) je z odliko opravil gostovanje pri Interju, četudi ob asistenci slabega sodnika Danieleja Orsata, ki so mu v Gazzetti namenili oceno 4. Napoli (84) pa je odpovedal na gostovanju v Firencah, potem ko je že v 8. minuti ostal brez ključnega moža svoje obrambe.



Pri tem je treba opozoriti na razliko v uporabi videotehnologije (VAR). V soboto zvečer bi bilo možno odpraviti marsikatero napako, a sodnik Orsato ni posegel po VAR in je oškodoval Inter. Slednji je igral z igralcem manj (Vecino) vse od 15. minute tekme. In obratno: sodnik Mazzoleni je v Firencah pokazal rumeni karton Kalidouu Koulibalyju – po prekršku nad Giovannijem Simeonejem –, nato pa se odločil za VAR in mu pokazal rdečega, saj je podrl zadnjega igralca pred vratarjem Napolija. Tovrstni večeri zadostujejo za sprožitev dvoma o smiselnosti hitenja z VAR.



Sobotna tekma med Interjem in Juventusom (2:3) je bila kljub vsemu spektakularna. Pet golov, med njimi dva avtogola, sedem rumenih in en rdeči karton, mojstrske poteze glavnih akterjev derbija in več parad obeh vratarjev. Vse skupaj je bila paša za oči 78.328 gledalcev na San Siru, s katerimi je Inter postavil rekordni izplen od prodaje vstopnic na italijanskih tleh od ene tekme – 5,298 milijona evrov.



»Mi smo prešli v vodstvo, nato je z igralcem manj povedel Inter, v zadnjih minutah smo prišli do zmage. Dve ekipi sta se do konca borili za zmago, to je največ, kar lahko ponudi nogomet. Naredili smo majhen korak proti naslovu prvaka,« je ocenil Juventusov trener Massimiliano Allegri, povsem drugačne volje je bil njegov toskanski rojak Luciano Spalletti, ki je izpostavil predvsem sodnike.



Juve se je približal rekordni sedmi zaporedni lovoriki, skupaj bo kotiral pri številki 34. Napoliju se v Firencah ni izšlo (2:0), potopil ga je prav Simeone mlajši – njegov oče Diego je v takšnih dvobojih le redko padel pokošen kot včeraj sin –, ki je izsilil izključitev Koulibalyja, nato pa kot na »ringlšpilu« vrtel rezervista Lorenza Tonellija in zabil oba gola.



Dvoboj Juventus-Napoli? Juve uživa štiri točke prednosti, dejansko še eno več, saj ga krasi boljša razlika v golih. Napoliju torej ne bi pomagal niti morebiten poraz Juventusa na gostovanju pri Romi v predzadnjem kolu.



Real in Bayern spočita, Roma in Liverpool ne



Vsi štirje polfinalisti lige prvakov so igrali tekme že v soboto, toda različno so odpočili ključne adute v boju Kijev. Najbolj sta prevetrila enajsterici trenerja Zinedine Zidane in Jupp Heynckes, kar je logično, Real in Bayern (1:1) se bosta merila že v torek. Madridčani so poslali nad Leganes deseterico rezervistov (le Casemiro je igral kot štoper), tudi pri Bavarcih so igrali le trije fantje, ki so remizirali z Realom: vratar Ulreich ter branilca Hummels in Kimmich. Najmanj je kolobaril Romin trener Eusebio di Francesco, ki je odpočil le kvartet Manolas-Strootman-Ünder-Florenzi, in zanesljivo premagal Chievo (4:1) ter se približal nastopu v ligi prvakov 2018/19. Tudi Jürgen Klopp, ki bo v sredo v Rimu branil visoko prednost s prve tekme (5:2), je napadel Stoke z večino aduti – počivali so Mane, Chamberlain, Robertson in Lovren –, a je Liverpool osvojil zgolj točko. To bi ga lahko drago stalo v boju za četrto mesto, če bi 6. maja izgubil na gostovanju pri Chelseaju.