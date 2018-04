Kaj bo šele sledilo, če bo Napoli sklatil z vrha Juventus?

Težko si je zamisliti intenzivnost evforije, ki je po zmagi v Torinu zajela prebivalce Neaplja. Četudi Napoli še vedno zaostaja za točko za Juventusom, tako rekoč nihče v mestu pod Vezuvom ne dvomi o tem, da bo naslov prvaka prvič po eri legendarnega Diega Maradone romal prav na štadion svetega Pavla v Neaplju.



Malokdo na italijanskem »škornju« si je pred začetkom sezone predstavljal, da bo konec aprila odprt in posledično spektakularen le še boj za naslov prvaka v serie A. Zlobni jeziki bi dodali: logično, Angleži, Italijani, Španci in Francozi so »pohiteli« z razpletom lig, saj jih – v nasprotju z Italijani – junija čaka nastop na svetovnem prvenstvu.



Juventus je v nedeljskem večernem derbiju rutinirano ohranjal mirno kri, držal velikega rivala z juga na varnih štirih točkah razlike in bil povsem blizu rekordnega sedmega zaporednega »scudetta«. Vsaj zdelo se je tako – Juve ni niti enkrat streljal na vrata gostov! –, dokler ni zabil odločilnega gola za goste senegalski branilec Kalidou Koulibaly in v 90. minuti spravil domače navijače v obup, gostujoče pa v delirij, kakršnega pomnijo le redki. Družbena omrežja še vedno preplavljajo fotografije celonočnega slavja v Neaplju, tako močno podprtega s pirotehniko, da je marsikdo pomislil na vnovičen izbruh bližnjega Vezuva ...



Če je izbrance trenerja Maurizia Sarrija pospremilo na pot približno 2000 podpornikov – tudi ta številka je nepredstavljiva za Napolijeve evropske tekmece –, jih je sredi noči na na letališču v Capodichinu pričakalo približno 20.000 navijačev! »Zastopamo barve edine ekipe v tem delu Italije, za katero stiska pesti celotno mesto s širšo okolico. V Neaplju poznajo le nas, tu ni dveh ekip kot v Milanu, Rimu ali Genovi,« je na pol za šalo na pol zares ocenil Sarri, ki se je v zadnjem delu svoje kariere zavihtel med trenerske velikane, čigar filozofijo proučujejo mnogi cehovski kolegi po vsem svetu.



Do zamenjave na vrhu lahko pride že konec tedna



Sarri je imel nemara kar prav: nihče si ne predstavlja, kaj bo šele sledilo, če bi v Napoli v preostalih štirih kolih do konca prvenstva serie A sklatil z vrha lestvice Torinčane? »Napoli je kljub zaostanku točke zanesljivo postal favorit, saj ga čaka lažji urnik tekem,« je priznal tudi Juventusov trener Massimiliano Allegri in dodal: »Toda najprej bo moral tudi Napoli serijsko premagati vse tekmece.« Do zamenjave na lestvici bi lahko prišlo že konec tedna. Juventus (85) bo gostoval pri Interju, ki bo lovil nujne točke v boju za ligo prvakov, Napoli (84) bo obiskal Firence. Belo-črni bodo nato doma gostili Bologno, obiskali Romo, ki je v podobnem položaju kot Inter, ter v zadnjem kolu (20. maja) gostili Verono. Naslednji tekmeci Napolija pa bodo torej Fiorentina (g), Torino (d), Sampdoria (g) in Crotone (d).



V petmilijonski pokrajini Kampaniji ne dvomijo o uspešno končani sezoni, za napadalni trojček Insigne-Mertens-Callejon stiskajo pesti tudi v Beneventu, Avellinu in celo Salernu. Večina že obuja najlepše spomine na obdobje legendarnega Diega Maradone (1984-91), v katerem je klub osvojil svoja edina naslova italijanskega prvaka ('87, '90), italijanski pokal ('87) in pokal UEFA ('89).