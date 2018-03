Kampl in Iličič na Brdo najbolj vesela

Najboljši slovenski nogometaši lahko pričakujejo tekmo z Avstrijo optimistično in osredotočeni na svoje naloge. Danes se bodo zbrali na Brdu pri Kranju, potem ko so konec tedna ozaljšali svojo statistiko s številnimi goli in asistencami. Med njimi je izstopal Josip Iličić, ki je v majici Atalante zabil tri gole Veroni.



Iličićev trener Giampiero Gasperini je lahko le hvalil 30-letnega slovenskega reprezentanta po zmagi, s katero je moštvo iz Bergama ohranilo upanje na vnovičen preboj v Evropo. »Jojo« je nadaljeval niz odličnih iger, v dobrih 20 minutah igre je razblinil vse dvome o zmagovalcu tekme na gostovanju Atalante v Veroni, ki se krčevito bori za obstanek. Tovrstne tekme so zahtevne, kar je konec tedna okusil tudi Juventus, ki se je opekel na štadionu Spala; Jasmin Kurtić in soigralci so s presenetljivo točko (0:0) naredili zanimiv tudi boj za »scudetto«.



V ospredju je bil vendarle Iličić s »hattrickom« (45.+4, 48., 69.), s katerim je izboljšal svoj individualni izkupiček te sezone na 10 golov in 7 podaj, 17 statističnih točk pa ga uvršča na visoko 7. mesto v serie A. Pred njim so le Immobile (24+8), Icardi (22+1), Dybala (17+3), Mertens (17+6), Quagliarella (17+5) in Higuain (15+5).



»Iličić je bil za nas vselej pomemben igralec, posebej v tej sezoni je našel stabilnost v svoji igri, našel se je na igrišču in v Bergamu. Premore zmogljivost za ogromno golov, kar sem govoril že prej: krasijo ga luciden pregled nad igro, izvrstna tehnika in odličen strel. Na igrišču dela razliko, to mu priznavajo tudi soigralci,« je o svojem adutu povedal Gasperini, lani kandidat za novega italijanskega selektorja. Tudi eden Kranjčanovih najboljših prijateljev v Bergamu, napadalec Andrea Petagna, je potrdil trenerjeve besede: »Vesel sem za Iličićev 'hattrick', moji goli bodo že prišli.«



Ne le Iličić, učinkoviti so bili tudi nekateri drugi ofenzivno usmerjeni slovenski reprezentanti. Roman Bezjak je na Poljskem prispeval gol za zmago Jagiellonie, Andraž Šporar in Robert Berić pa podaji za zmagi njunih Slovana Bratislave in St. Etienna.



Kamplu najvišja ocena 1



Največji »skalp« med vsemi Kavčičevimi aduti je vendarle ujel Kevin Kampl. Leipzig je v derbiju nemškega prvenstva spravil na kolena mogočni Bayern in ostaja v igri za vrnitev v ligo prvakov. Leipzig je prvič doslej premagal Bavarce, ni čudno, da so njegovi nogometaši v regionalnem časopisu prejeli najvišje ocene 1, tudi Kampl.



»Po izgubljenem tednu zavoljo poškodbe je odigral svojo najboljšo tekmo,« so zapisali ob oceni 27-letnega Slovenca. Kampl in soigralci so v tekmi strahovito visokega ritma – ogledati bi si jo morali tudi zapriseženi ljubitelji angleškega prvenstva – resnično navdušili s svojo značilno filozofijo tesnega pokrivanja tekmeca, 42.558 navijačev na štadionu je po tekmi padlo v trans. Zgodbe še ni konec, boj za četrto mesto bo hud, ostalo je še sedem kol. Leipzig (43 točk) se bo podal v lov za Eintrachtom (4.; 45) v družbi Leverkusna (44), Hoffenheim (39) je bržčas že odpadel.



Alfa in omega Leipziga, Ralf Rangnick, je dočakal uveljavitev svoje vizije, klobuk pred Leipzigom je snel tudi Bayernov trener Jupp Heynckes, ki je priznal, da mu bo prišel prav teden oddiha zavoljo reprezentančne akcije: »Zasluženo so nas premagali.« J. S.