Kampl kljub porazu v osmino finala, Iličić praznih rok

N. Gr.

Leipzig - Na prvi tekmi v Neaplju so si nogometaši Leipziga z zmago v gosteh s 3:1 priigrali odlično izhodišče, na domačem igrišču pa bi ga Kevin Kampl in soigralci kmalu zapravili, po zmagi Napolija z 2:0 (Zielinski, Insigne) so odločili trije zadetki Nemcev v gosteh.

Kampla je na štadionu spremljal tudi slovenski selektor Tomaž Kavčič, ki je z vezistom načel pogovore o igranju za reprezentanco. Kampl je odigral celo tekmo in prejel rumeni karton. Atletico Madrid je na Metropolitanu z zmago z 1:0 dokončal delo proti Københavnu in se uvrstil v osmino finala, Jan Oblak je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Atletico je večino dela opravil že na prvi tekmi, ki jo je dobil s 4:1.

Miha Mevlja je ob zmagi Zenita s 3:0 v St. Petersburgu proti Celticu odigral celo srečanje, Zenit pa je spreobrnil zaostanek s prve tekme in se uvrstil v nadaljevanje tekmovanja, kjer po izjavah iz ruskega kluba sodeč ciljajo na sam vrh.

Dinamo Kijev, h kateremu je prestopil Benjamin Verbič, ki pa nima pravice nastopa v evropskih tekmovanjih, je na svojem igrišču remiziral z AEK-om brez zadetkov in se uvrstil v osmino finala po zaslugi zadetka v gosteh. Po porazu z 2:0 v Plznu se je od evropskih tekmovanj po Crveni zvezdi poslovil tudi drugi srbski predstavnik Partizan.

Iličić praznih rok

Atalanta in Borussia Dortmund sta tudi na povratni tekmi pripravili pravi šov, v Bergamu je Josipu Iličiću in soigralcem dolgo dobro kazalo, a so Nemci v zaključku prišli do zadetka za izenačenje, ki jim je zagotovil pot v osmino finala. Za Iličića se tako kljub zelo dobri formi v zadnjem obdobju končuje evropska sezona.

Evropska liga, izidi:

*Lokomotiva Moskva - Nica 1:0 (1:0) 3:2

*Leipzig - Napoli 0:2 (0:1) 3:1

(Kevin Kampl je igral celo tekmo za Leipzig in dobil rumeni karton)

Villarreal - *Olympique Lyon 0:1 (0:0) 1:3

*Atletico Madrid - Koebenhavn 1:0 (1:0) 4:1

(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)

*Viktoria Plzen - Partizan Beograd 2:0 (0:0) 1:1

*Lazio Rim - Steaua Bukarešta 5:1 (3:0) 0:1

*Sporting Lizbona - Astana 3:3 (1:1) 3:1

*Dinamo Kijev - AEK Atene 0:0 1:1

(Benjamin Verbič nima pravice nastopa za Dinamo)

*Zenit St. Peterburg - Celtic Glasgow 3:0 (2:0) 0:1

(Miha Mevlja je igral celo tekmo za Zenit)

Braga - *Olympique Marseille 1:0 (1:0) 0:3

*Arsenal - Oestersund 1:2 (0:2) 3:0

*RB Salzburg - Real Sociedad 2:1 (1:1) 2:2

*Athletic Bilbao - Spartak Moskva 1:2 (0:1) 3:1

Atalanta Bergamo - *Borussia Dortmund 1:1 (1:0) 2:3

(Josip Iličić je igral celo tekmo za Atalanto)

*Milan - Ludogorec 1:0 (1:0) 3:0