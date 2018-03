Kapetan Fiorentine Astori naj bi umrl naravne smrti

A. V., N. Gr.

Videm - V noči na nedeljo je v spanju umrl kapetan italijanskega nogometnega prvoligaša in član italijanske reprezentance Davide Astori. Enaintridesetletni branilec je umrl v hotelu La di Moret v Vidmu, kjer je Fiorentina čakala na današnjo prvenstveno tekmo z Udinesejem.

Astorija zjutraj ni bilo na zajtrk, zato so se soigralci ob 9.30 odločili, da preverijo, kaj se dogaja z njihovim kapetanom. Našli so ga spečega v pojstelji in hitro ugotovili, da je nekaj narobe. Zdravniško osebje hotela niti ni poizkušalo z oživljanjem, saj je bilo že prepozno.

Žalostno novico je že potrdil Astorijev klub. »Fiorentina je globoko pretresena in prisiljena sporočiti, da je umrl njen kapetan Davide Astori,« je v izjavi za javnost zapisala Fiorentina in pozvala medije k spoštovanju njegove družine pri objavljanju o smrti Astorija. Zadnji je Astorija živega ob 23.30 včeraj videl soigralec Marco Sportiello.

Ekipa je ostala v hotelu v Vidmu, nato pa se je s čarterjem vrnila v Firence, kjer so obiskali tudi partnerico Astorija in ji izrekli sožalje. Starši Astoreja so s pomočjo Fiorentine že pripotovali v Udine, pripotovala je tudi njegova partnerica Francesca Fioretti, s katero je imel dve leti staro hčerko.

»Po prvem pregledu se zdi, da je Davide Astori umrl naravne smrti zaradi zastoja srca. Čudno je, da se je to zgodilo tako pripravljenemu profesionalnemu športniku brez kakršnih koli opozorilnih znakov,« je prvo izjavo podal glavni preiskovalec Furlanije Antonio De Nicolo.

Tekmo med Udinesejem in Fiorentino so nemudoma odpovedali, prav tako pa so odpovedali tudi preostale današnje tekme italijanskega prvenstva. Tekem Genova - Cagliari, Atalanta - Sampdoria, Benevento - Verona, Chievo - Sassuolo, Torino - Crotone in Milan - Inter Milano tako danes ne bo.

Astori je za Italijo zbral 14 tekem, bil pa je član Milana, Pizzighetoneja, Cremoneseja, Calgarija in Rome.