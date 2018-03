Kavčič in rekorder Cesar povlekla pravi potezi

Brdo pri Kranju – Nogometna Slovenija je uradno stopila v novo obdobje, v katerem bodo igrali zanjo novi fantje, ki jih bo izbral novi selektor, na igrišču pa vodil novi kapetan. Z reprezentančno upokojitvijo Boštjana Cesarja je zavladala dokončna menjava rodov, »južnoafriško« generacijo Matjaža Keka je nasledila zasedba fantov, ki bo s selektorjem Tomažem Kavčičem lovila nastop na vseevropskem prvenstvu 2020.



Kavčiču ni bilo enostavno: ni se lahko odpovedati Boštjanu Cesarju, enemu najboljših branilcev v zgodovini slovenskega nogometa, fantu z vselej pozitivnim značajem, o katerem bi težko našli kaj slabega tudi v tabloidih. Enako velja za Ljubljančana, ki bo 15 let, mesec in 15 dni po krstu v Novi Gorici odigral prvih pet minut prijateljske tekme z Belorusijo. Cesar si bo po tem dogodku v Stožicah dobesedno nadel nova oblačila. Zrelo in pragmatično je sprejel Kavčičevo vizijo, ki še močneje sloni na novem rodu, posledično se bo poslovil od navijačev, kot se spodobi za največje ase – s prejeto zahvalo in z glasnim aplavzom, nato se bo prelevil v navijača Slovenije tudi sam.



Od Prašnikarja do Katanca



Selektor in (nekdanji) kapetan sta se letos dobila kar dvakrat, pred dnevi je Kavčič obiskal Cesarja tudi v Veroni. Kariera 35-letnega Ljubljančana je raznolika in bogata, prav tako njegov življenjepis, ki je navdušil kar pet slovenskih selektorjev. Od prvega Bojana Prašnikarja do Kavčičevega predhodnika Srečka Katanca, ki je najbolj tesno zaupal prav Cesarju. Slednji želi nanizati še kakšno klubsko sezono v Italiji, pozneje pa aktivno (so)upravljati vadbeno središče Baza športa v Štepanjskem naselju.



Prevzeti morajo odgovornost



Kavčič in Cesar sta povlekla pravi in na nek način pričakovani potezi. Selektor je dodatno homogeniziral reprezentanco in porinil v ogenj »svoje« adute iz nekdanje selekcije U-21. Pozor, ne gre več za nekoč obetavne fante, pač pa za 25-, 27- in 29-letne evrske multimilijonarje, ki jim je treba omogočiti, naj naposled prevzamejo odgovornost tudi v A zasedbi. Cesar je že danes absolutni rekorder po številu nastopov za Slovenijo – 100; rekorderja prejšnjega rodu Zlatka Zahovića (80) so prehiteli tudi Birsa (88), Jokić (87) in Handanović (81) –, njegova 101. tekma bo nemara kar pravšnja za ohranitev idiličnih spominov na reprezentanco.



Štirje novinci in pol



Seznam za prijateljski tekmi z Avstrijo (23. marec; 20.45) in Belorusijo (27. marec; 20.15) je torej delno pričakovan in evolucijsko naravnan. Vrnitev Kevina Kampla je bila že dolgo javna skrivnost, svoje o njem je povedal selektor, ki ga je obiskal tudi v Leipzigu: »Z njim ni bilo nikakršnih težav, saj ima enak status kot vsi drugi. Kevina vidim v zvezni vrsti kot nogometaša, ki bo zapolnil prostor med obema kazenskima prostoroma.«



Tomaž Kavčič je v primerjavi s prejšnjim obdobjem, ko je bil del ekipe selektorja Srečka Katanca – resda zgolj v zadnjem mandatu –, kadrovsko temeljito prevetril strokovni štab in delno tudi reprezentančno slačilnico. Ob povratniku Kamplu so na seznamu za marčevski prijateljski tekmi štirje novinci in pol. Jure Balkovec (Bari), Kenan Bajrić (Bratislava), Domen Črnigoj (Lugano) in Leo Štulac (Venezia) so prvič prejeli vabilo za prihod na Gorenjsko, Nemanja Mitrović pa je enkrat resda že bil v jati, toda tedaj je obsedel na tribuni.



Kaj pričakovati od raznolike jate, v kateri najmlajšega Domna Črnigoja (23) in najstarejšega Bojana Jokića (31) loči 3472 dni? »Najprej želim ustvariti zmagovalno vzdušje med fanti in z njimi zgraditi prepoznavni slog igre reprezentance,« je predstavil prvi imperativ Kavčič.