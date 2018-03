Kavčič s Črnigojem še zaostril konkurenco

Slovenci so krenili na trnovo pot proti evropskemu nogometnemu prvenstvu 2020 dobro razpoloženi kljub »idiličnim« zimskim razmeram na Gorenjskem. Če bi sodili po prvem dnevu, bo vladala v reprezentanci prava delovna vnema, v katero so padli izkušeni staroselci in štirje novinci, ki jih je poklical selektor Tomaž Kavčič za prijateljski tekmi z Avstrijo in Belorusijo.



Opazili smo več svežih obrazov, na pobeljenem Brdu so opravili krst štirje novinci – Jure Balkovec, Kenan Bajrić, Leo Štulac in Domen Črnigoj. Kavčič je prevetril strokovni štab, reprezentančno jato je okrepil tudi nov zdravnik, priznani novomeški ortoped dr. Branimir Ivka.



Prvo delovno akcijo so izpustili Robert Berić, Benjamin Verbič in Rajko Rotman, ki so prispeli v hotel Kokra pozneje, ter Jan Oblak, Kevin Kampl in Rene Krhin, ki so igrali v nedeljo popoldne najzahtevnejše tekme, zato so se le sprehodili po zasneženi zelenici.



Posledično so izstopali drugi. Po dolgem času je javno spregovoril Josip Iličić, ki blesti v italijanskem prvenstvu; deloval je sproščeno in »na prvo žogo« nasmejal številne navzoče novinarje na Brdu. Večino je vendarle premalo ogrel, saj sta do konca treninga v zimskih razmerah zdržala dva … Zato pa je so bili aktivnejši fantje na enem od igrišč, na katerem so odstranili snežno odejo, med njimi je izstopal tudi Domen Črnigoj. Nekdanji nogometaš Kopra tretje leto igra v Luganu, švicarskem mestecu tik ob meji z Italijo. Številni so pričakovali, da bo dobil priložnost v času selektorja Srečka Katanca, slednji je bil ne nazadnje pred leti na finalu mladinskega pokala navdušen prav nad Črnigojem.





»Potem ko so ga potrdili za selektorja, me je Tomaž Kavčič večkrat poklical in mi povedal, da računa name in naj le igram kot dotlej. Lahko se mu le zahvalim,« je priznal 22-letni Škofjot. V majici Lugana je odigral približno sto tekem v švicarskem prvenstvu, pokalu in evropski ligi, dobro lahko primerja kakovost 1. SNL in »super league«.



»Primorski Gareth Bale«



»Tam igramo v višjem ritmu kot v Sloveniji in zaenkrat mi gre dobro. Treba se je prilagoditi in vaditi še več,« je zatrdil Črnigoj, ki premore »velika pljuča«, kar je dandanes temeljna zahteva za profesionalnega nogometaša. S čem bo zaostril konkurenco? »Gotovo sem najboljši prav v igri visokega ritma, v Švici sem izboljšal tudi tehniko,« je dodal, kar je logično. Že med obiskovanjem osnovne šole je zaznamoval večino tekaških krosov, športni DNK sta mu vcepila v telo že starša: mama Alenka Letig, najboljša škofijska rokometašica vseh časov, in oče Ludvik Črnigoj, nekdanji nogometaš in rokometni trener. Bomo videli, kateri igralni položaj bo želel okrepiti s Črnigojem selektor Tomaž Kavčič; fant se znajde najbolje v zvezni vrsti, a tudi na desnem krilu, saj lahko med tekmo naniza več šprintov v obeh smereh igre. Ni čudno, da so mu želeli nadeti vzdevek »primorski Gareth Bale« … Črnigoj je najmlajši član Kavčičeve jate, včeraj je spoznal soigralce, ti so ga sprejeli kot vse druge, brez glasno zapete pesmi – kot tradicionalnega krsta novincev v reprezentanci – seveda ni šlo.



Črnigoj je spoznal petkove tekmece še pred videoanalizo, s katero bo Kavčič v prihodnjih dneh seznanil fante o SWOT matriki Avstrije. Eden od njegovih soigralcev na jugu Švice je Marc Janko (34), dolgoletni avstrijski reprezentant. »Večkrat sva se pogovarjala o tem, vem, kdo med Avstrijci igra v najboljši formi in kakšne so značilnosti najboljših Avstrijcev. Toda, saj veste, najbolj pomembno je, da bomo v petek mi na ustrezni ravni. Če mi bo selektor ponudil priložnost, bom poskušal to upravičiti, morebiten krstni nastop za domovino pa bi bil res sanjski,« je sklenil Domen Črnigoj, ki je pogodbeno vezan na Lugano prav do začetka evropskega prvenstva leta 2020.