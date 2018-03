Kavčičevi Slovenci drevi v Celovcu kot »jin in jang«

Brdo pri Kranju – Navzočim ob Vrbskem jezeru se drevi obeta izjemno zanimiv nogometni spopad, primeren standardnemu terminu lige prvakov (20.45). Prijateljska tekma »nove« Avstrije z »novo« Slovenijo v Celovcu po definiciji predstavlja pravi sosedski derbi, vreden ogleda, v katerem bodo želeli pokazati čim več tudi izbranci selektorja Tomaža Kavčiča – Kevin Kampl, Josip Iličić, Jan Oblak, …



Prva akcija je vselej pomembna in je ne pozabiš nikoli ... Kavčič bo tudi v praksi odprl novo poglavje na klopi članske reprezentance, potem ko je Slovenija novembra krenila na novo pot po koncu štiriletnega obdobja Srečka Katanca. Na Brdu nihče ne pogleduje v preteklost, zgolj v prihodnost, najprej proti prvemu izzivu, ki ga predstavlja nemara favorizirana Avstrija.



V nekdanji Titovi rezidenci je zavelo sproščeno vzdušje, nihče ni zavit v molk, tako igralci kot strokovni štab izžarevajo optimizem in samozavest. To je dobro. Tudi selektor Kavčič navzven deluje mirno in osredotočen na svoj načrt, kako čim bolje pripraviti jato na morebitno presenečenje na avstrijskem Koroškem.



Osnovni koncept bo temeljil na večji posesti žoge



Slovenci bodo krenili nad severne sosede v svoji najmočnejši zasedbi, kar je seveda logično. Noben trener na svetu ne bi eksperimentiral v svoji prvi tekmi – tako je v Sloveniji, enako bi bilo na klopi madridskega Reala. Kljub temu bo Kavčič gotovo ponudil priložnost večini v jati, saj derbiju v Celovcu sledi prav tako zanimiva torkova tekma z Belorusijo v Ljubljani.



»Drži. Gre za prava izziva, v katerih želim dobiti čim več odgovorov. Do tekmečevih vrat bomo poskušali prihajati z igro kratkih podaj, prepričan sem namreč, da premoremo igralce za koncept igre, ki temelji na posesti žoge. To je osnovni načrt, pripravljene imamo tudi alternative, kot so dolge podaje ali pa standardne situacije, torej prekinitve,« je razkril svoje zamisli in arzenal Tomaž Kavčič, ki bo želel čim večkrat priti pred avstrijska vrata s tremi ali štirimi igralci.



Oblak-Iličić-Kampl dražji kot Alaba-Arnautović-Dragović



Srčiko slovenske igre bosta sestavljala dolgoletna reprezentančna soigralca Kevin Kampl in Rene Krhin, kar je potrdil in ju opisal tudi selektor, pri čemer ni pozabil na nekatere kitajske modrosti, ki jih je spoznal med večletnim vodenjem tamkajšnjih klubov. »Rene in Kevin sta kot 'jin in jang', navidez nezdružljiva, a se medsebojno dopolnjujeta. Krhina krasi dober skok in odlično postavljanje na igrišču, Kampl pa zna poživiti našo igro z žogo v nogah in je bolj gibljiv,« je pojasnil selektor.



Podobno bi lahko zapisali za druge navidez različne nogometaše v slovenski reprezentanci. Vsak ima svoje značilnosti, toda skupen temeljni cilj: uvrstitev na evropsko prvenstvo. Drevišnja tekma z Avstrijo bo le prvi korak na tem maratonu, gotovo pa se ni treba Slovencem bati prav nikogar. Avstrijska reprezentanca na trgu resda kotira višje (150:125 v milijonih evrov), toda najdražja Kavčičeva trojica (Oblak 50, Kampl 20, Iličić 15) je vredna več od primerljivih avstrijskih asov (Alaba 40, Arnautović 20, Dragović 15) – 85:75 v milijonih evrov za Slovence.



Tudi zavoljo tega bo Kavčičev štab dobro proučil tekmeca, toda glavno pozornost na treh skupnih treningih je vendarle namenil uigravanju lastnih vrst, torej poudarjanju svojih odlik. To je edini pravi pristop, s katerim je možno organsko napredovati iz akcije v akcijo, od marca do junija in naposled do septembrskega začetka lige narodov, v kateri čakajo Slovence neugodni Norveška, Bolgarija in Ciper.