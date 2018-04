Klinsmann po SP spet v selektorske vode

N. Gr., STA

Berlin - Jürgen Klinsmann, nekdanji nemški nogometni reprezentant in selektor reprezentanc Nemčije in ZDA se namerava po svetovnem prvenstvu v Rusiji vrniti na trenersko klop. Kot sam pravi, je imel štiri, pet ponudb že pred prvenstvom, a je vse zavrnil, saj so prišle od reprezentanc, ki nimajo dovolj velikih ambicij.

»Ponudbe so prišle od ekip, ki jim je glavna želja, da se na prvenstvu uvrstijo v izločilne boje. A sam imam večje želje, želim voditi ekipo, ki se bo borila za najboljša mesta. Zame se prvenstvo takrat šele začne,« je v pogovoru za revijo Kicker dejal 53-letni Klinsmann in dodal, da je prepričan, da se mu bo priložnost za vodenje dobre ekipe spet ponudila po svetovnem prvenstvu.

Najraje na klop Nemčije?

»Svojo prihodnost vidim v eni izmed boljših reprezentanc,«" meni 53-letni strateg, ki je posredno imenoval tudi želeno reprezentanco: »Prepričan sem, da bo zdajšnji selektor Nemčije Joachim Löw kmalu dobil ponudbo kakšnega izmed največjih evropskih klubov, ki je najbrž ne bo zavrnil.«

Löw je na klopi Nemčije od leta 2006, ko se je poslovil Klinsmann. Pogodbo sicer ima do leta 2020, a Klinsmann dodaja: »Zagotovo bo Löwa zamikala ponudba Reala ali Barcelone, če mu bodo potrkali na vrata. Tako kot je mene včasih mikal Bayern.«

Vidal brez dvoboja z Realom?

Čilenski zvezdnik v dresu Bayerna Arturo Vidal mora le dober teden dni pred prvo polfinalno tekmo z Realom na operativni poseg, s katerim mu bodo odstranili delček kosti, ki se mu je odlomil na nedeljskem treningu. Bavarci niso želeli sporočiti, koliko časa bo Čilenec odsoten. »Arturo je velik borec in prepričan sem, da se bo kmalu vrnil na igrišča,« je dejal trener Bayerna Jupp Heynckes.