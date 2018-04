Klopp: Nismo še v polfinalu, zakaj bi praznovali? (VIDEO)

J. P.

Liverpool - »Nikdar ne pričakujem idealne predstave. Pričakujem pa borbo in tokrat smo se borili. Toda nič še ni dokončnega. City ni igral slabo, si pa ni priigral običajnega števila priložnosti. Zdaj moramo na gostovanje, na katerem bo tekmec želel vrniti udarec. Spet bomo morali garati kot živali. To je vse. Tokrat se je izšlo, vendar pa v tej fazi ni pomembno, kako všečno igraš, temveč le, da se prebiješ v naslednje kolo. Nismo še v polfinalu, zakaj bi torej praznovali,« je po sanjskem prvem polčasu in veličastni zmagi v prvem četrtfinalnem dvoboju nogometne lige prvakov s 3:0 nad Manchester Cityjem miril evforijo Liverpoolov trener Jürgen Klopp.

Poškodba Salaha

Nemški strokovnjak je nekoliko zaskrbljeno spregovoril tudi o poškodbi leve noge strelca prvega zadetka in podajalca pri tretjem Mohameda Salaha, ki je moral z igrišča v 52. minuti, nadomestil da je Georginio Wijnaldum. »Po tekmi sem ga vprašal, kako se počuti, in mi je odvrnil, da bo vse v redu. To je njegova samodiagnoza, zdaj pa moramo počakati prave izvide. Upam, da poškodba ni resnejša, toda ta hip ne morem reči še ničesar.« Zaenkrat je vprašljiv Salahov sobotni nastop v ligaškem dvoboju z Evertonom. Odlični Egipčan je bil v tej sezoni lige prvakov v devetih dvobojih vpleten v kar osem Liverpoolovih golov: sedemkrat je zadel, enkrat pa podal.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY

Brez strela v okvir

Gostitelji so sinoči na Anfieldu štirikrat sprožili v okvir tekmečevih vrat (vselej v prvem polčasu) in kar trikrat zadeli, gostje iz Manchestra niso niti enkrat ogreli rokavic nasprotnikovega čuvaja mreže Lorisa Kariusa, kar se jim je pripetilo prvič po predlanskem 26. oktobru oziroma pokalnem mestnem derbiju z Unitedom. Rdeči so v tej sezoni elitnega klubskega tekmovanja stare celine vpisali že okroglih 30 golov, s čimer so podrli klubski rekord izpred desetletja (29), eden od včerajšnjih junakov pa je bil tudi asistent pri drugem zadetku James Milner, ki je v sezoni zbral že sedem podaj, pred njim se je to posrečilo velikima Neymarju (2016/17) in Zlatanu Ibrahimoviću (2012/13).

MO SALAH

Pravica verjeti

Cityjev trener Pep Guardiola po polovici četrtfinalnega dela še ni položil orožja: »Verjetno ni nikogar razen igralcev in mene, ki še verjamemo v napredovanje. Pred nami je vsaj še 90 minut na domačem štadionu, moramo poskusiti! V nogometu je vse mogoče. Igrali bomo doma, pred domači navijači, pred našimi družinami. Zaupam moštvu in verjamem vanj, saj je v tej sezoni mnogokrat pokazalo šampionski obraz. Ne slepimo se: rezultat je res neugoden. Danes vsi govorite o napredovanju Reala, Barcelone, Bayerna in Liverpoola. Toda tudi Sevilla, Juventus, Roma in mi imamo na voljo še 90 minut. In pravico verjeti, čeravno na nasprotni strani stojijo vrhunske zasedbe.«

