Klopp želi še utrditi sloves črne mačke za Guardiolo

Nocoj ob 20.45 začetek še drugih četrtfinalnih dvobojev lige prvakov: Liverpool - Manchester City in Barcelona - Roma.

Ljubljana – En poraz na 31 tekmah angleške premier league je doživel Manchester City in zgodil se je prav v Liverpoolu, kjer si bo zasedba Pepa Guardiole nocoj želela odpreti vrata polfinala lige prvakov. Nekako bo morala ustaviti sijajni napadalni trojček rdečih: Sane-Firmino-Salah.

City preživlja sijajno sezono. Naslov angleškega prvaka si je praktično že zagotovil, saj ima sedem tekem pred koncem kar 16 točk prednosti pred Manchester Unitedom in še dve več pred Liverpoolom. V sezoni 2017/18 so sinje modri doživeli vsega štiri poraze, dva z 1:2 v ligi prvakov (Šahtar, Basel) sta bila nepomembna, bolj boleč je bil v 5. kolu pokala FA proti tretjeligašu Wiganu (0:1, 19. februar), ki je Cityju vzel možnost za osvojitev vseh lovorik. Eno že ima, v finalu ligaškega pokala je le teden kasneje s 3:0 razbil Arsenal.

Edini prvenstveni poraz se je zgodil na Anfieldu, 14. januarja je bilo 4:3. Po 1:1 so rdeči uprizorili »Blitzkrieg«, med 59. in 68. minuto zabili tri gole, strelci: Senegalec Sadio Mane, Brazilec Roberto Firmino in Egipčan Mohamed Salah. Ta udarni trojček trenerja Jürgena Kloppa bo tudi nocoj glavna nevarnost za gostujočega vratarja.

Seveda ima tudi City s Raheemom Sterlingom, Kevinom de Bruynom, Gabrielom Jesusom, Leroyem Sanejem in še vrsto ofenzivnih igralcev močne adute, resda se je včeraj poškodoval Sergio Agüero. A vseeno v tem izenačenem boju mnogi pričakujejo, da bosta jeziček na tehtnici nagnila zvezdniška trenerja Klopp in Guardiola. Dobro se poznata še iz Nemčije, kjer je prvi vodil Dortmund, Guardiola pa Bayern. V tem času sta zgradila medsebojno spoštovanje.

»Guardiolove ekipe so izvrstno postavljene na igrišču, kjer vrhunski igralci sprejemajo pametne odločitve. Tako je bilo v Barceloni, v Bayernu in je zdaj v Manchestru,« je dejal Nemec, španski kolega mu ni ostal dolžan: »Klopp je najboljši trener na svetu za gledalce.«

V tem je precej resnice. Nogometni purist Guardiola morda ne goji tako atraktivne igre, a doslej mu je prinesla že 22 lovorik, naslednja je pred vrati, če bo City v soboto v mestnem derbiju premagal United, bo že angleški prvak. Klopp pri Liverpoolu v dveh letih in pol ni osvojil ničesar razen navijaških src. Po drugi strani pa drži, da je za Guardiolo nekakšna črna mačka. Na 12 tekmah je zmagal šestkrat, Guardiola petkrat. Nihče še ni tolikokrat ugnal Katalonca kot Klopp, ki verjame, da lahko še utrdi svoje vodstvo. Po njegovih besedah nikdar ni imel bolj konkurenčne ekipe Guardiolovi.

Glavna grožnja: Salah

»Guardiola je imel vedno boljše igralce kot jaz. Že res, da ima City veliko več točk kot mi, a razlike v kakovosti praktično ni,« je dejal Klopp, ki ga je včeraj doletela slaba novica, do konca sezone se bo moral znajti brez branilca Joela Matipa. Prav obramba je šibka točka Liverpoola, ki je jeseni pri Cityju klonil kar z 0:5. Stvar se je malce izboljšala s prihodom Virgila van Dijka, a zadnja vrsta je še vedno preveč zmedena, kadar igra pod pritiskom. Na drugi strani ima Guardiola skrb, ker je najšibkejši člen njegove obrambe igralec na levem boku, prav tam, kjer »operira« nenasitni Salah, z 29 goli vodilni strelec v Evropi.

Na koliko odstotkih je Messi?

Manj razburljiva naj bi bila druga nocojšnja tekma, saj je Barcelona velik favorit proti Romi, a domači trener Alejandro Valverde nima mirnega sna. Lionel Messi in Sergio Busquets še nista povsem zacelila poškodbi in Coutinho nima pravice nastopa. Messi, ki je zaradi nategnjene mišice izpustil obe tekmi za Argentino, je nazadnje v Sevilli vstopil s klopi in zadel za končnih 2:2. Busquets, ključni mož v sredini, se bo vrnil po zlomu kosti v stopalu. Pri obeh obstaja dvom, ali lahko zdržita 90 minut. P. Z.