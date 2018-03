Ko bodo opravili z vetrom, bodo na vrsti Bolgari

Ljubljana – Mlada slovenska nogometna reprezentanca (U-21) bo že v svoji prvi letošnji akciji krenila na vso moč, saj bo torkovo gostovanje v Bolgariji v marsičem določilo (ne)realnost sanjskega scenarija – uvrstitve Slovenije na euro 2019. Jutrišnja prijateljska tekma z Ukrajino zato prihaja kot naročena za selektorja Primoža Gliho in njegovo jato.



Učinkovita igra Slovenije, presenetljivi razpleti tekem in dominantna vloga Francije v kvalifikacijski skupini 9 sta lani postavila v obetaven položaj mlado reprezentanco (U-21) Primoža Glihe, ki na polovici boja za evropsko prvenstvo – to bo naslednje leto v Italiji in San Marinu – zaseda visoko drugo mesto.



Marčevska akcija prinaša jutrišnjo (15.30) prijateljsko tekmo v Ajdovščini – če se veter ne bo umiril, bo prizorišče Nova Gorica –, kjer bodo Slovenci odigrali močan in zanimiv dvoboj z Ukrajino. To bo pravšnji test pred izjemno pomembnim torkovim gostovanjem v Bolgariji, kjer bi se Glihovi upi že z morebitno točko nemara otresli najresnejšega tekmeca v boju za 2. mesto v skupini. Toda – kot vselej ne gre vse po načrtu.



Stanković se ne počuti dovolj močnega za tekme ravni U-21



Slovenci se na Severnem Primorskem borijo z močnim vetrom, zaradi katerega je težko normalno trenirati, včeraj so denimo vadili na umetni površini v Novi Gorici.



»Tik pred zdajci smo ostali tudi brez Jona Gorenca Stankovića, ki je sporočil, da ne bo igral za Slovenijo. Ta čas se ne počuti dovolj močnega za kakovostno raven, ki jo predstavlja tekma U-21, četudi redno nastopa v angleški ligi za igralce do 23. leta. Na nek način ga razumem, to so tekme najvišje ravni, treba je zdržati velik pritisk. Spomnite se našega edinega poraza s Francozi, ko nismo mogli zadržati vodstva proti favoritu skupine,« je ocenil Gliha.



Slednji je v prvi polovici kvalifikacij iztržil zavidljivih deset točk, štiri več kot tretjeuvrščeni Kazahstan, s katerim bo Slovenija igrala šele septembra (7. 9. v Astani, štiri dni zatem pri nas). Bolgarija predstavlja Slovencem velik izziv, saj junija ne bodo igrali števnih tekem.



»Razmišljam, komu naj ponudim priložnost: fantom, ki so uspešno igrali v prvem delu ciklusa in se gotovo nahajajo v določeni prednosti, ali tem, ki so letos nabrali največ igralnih minut,« je izpostavil dilemo Gliha, ki se iz akcije v akcijo sooča s podobnim izzivom: kako preseči dejstvo, da vlada v 1. SNL pomanjkanje slovenskih nogometašev do 21. leta.



Morebitne poškodovane ali kaznovane reprezentante je posledično še težje zamenjati z alternativnimi rešitvami. »To drži. Toda, saj veste: priložnost bodo dobili drugi, kar je le dobro. Tu smo tudi zato, da razvijamo nogometaše, kolikor je možno. Prav vesel sem, da je Tomaž Kavčič poklical v člansko reprezentanco kar sedem fantov, ki so tvorili jedro ekipe U-21 v prejšnjem ciklusu. To pomeni, da smo na pravi poti,« je izpostavil Gliha, ki bo poskušal dobro unovčiti prijateljsko tekmo z Ukrajino. Hitro bo namreč zaznal, kdo lahko teče s polnimi pljuči in komu primanjkuje igralnih minut. V bolgarski Stari Zagori bo šlo namreč na nož, Balkanci bodo lovili zadnji vlak za priključitev k vrhu skupine 9.

Lestvica:

Francija 5 5 0 0 15

Slovenija 5 3 1 1 10

Kazahstan 5 1 3 1 6

Bolgarija 5 1 2 2 5

Luksemburg 5 1 1 3 4

Črna gora 5 0 1 4 1