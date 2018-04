Ko so sešteli evre, je zmagal Zlatko Zahović

Ljubljana – Če je še kdo dvomil o tem, da bi se lahko NK Maribor in Zlatko Zahović razšla, se je krepko motil. Eden od ključnih avtorjev mariborskega nogometnega čudeža na športni in poslovni ravni se je lahko že včeraj zjutraj – po ponedeljkovi večerni zaupnici upravnega odbora kluba – tudi formalno vrnil v svojo pisarno.



Klubsko vodstvo slovenskega prvaka je ravnalo pragmatično. Ni se uklonilo delu javnosti, ki je za Zahovićev neprimeren ustni obračun z novinarjem športnega dnevnika zahtevalo njegovo »glavo«, raje se je postavilo v obrambni gard ter se po daljšem zatišju in premisleku opredelilo za obrambo športnega direktorja. Najbolj skrajna odločitev, ki bi pomenila odstavitev kontroverznega ideologa kluba, bi za seboj vendarle potegnila preveč nepredvidljivih posledic. Najbrž pa je Zahović prejel opomin pred izključitvijo, česar javnost bržčas ne bo izvedela. UO namreč ni komentiral svoje odločitve in je tudi v prihodnje ne namerava pojasnjevati.



Na tekmah še velja suspenz NZS



Umik klubskega suspenza še ne pomeni, da se bo lahko Zahović na uradnih tekmah »potikal«, kjerkoli bo želel. Drugi suspenz, polletni, ki ga je izrekla Nogometna zveza Slovenije, je še naprej v veljavi in Zahoviću prepoveduje v določenem času pred tekmo, med in po njej gibanje po uradnih prostorih štadiona, sedenje na tribuni v loži VIP ali v prostoru za uradne osebe. Tekme bo lahko spremljal le v vlogi navijača in med njimi. Prav tako ne bodo upoštevali njegovih podpisov na uradnih dokumentih.



Mariborski UO se je najbolj vročega zakulisnega poglavja v tej sezoni lotil premišljeno. Počakal je, da so se strasti umirile in da je tudi moštvo zadihalo s polnimi pljuči. V derbiju v Stožicah je z izidom 1:1 preložilo odločitev o naslovu državnega prvaka, nato je doma prvič spomladi zmagalo (padel je trd celjski oreh s 3:2), strelsko je izbruhnil sin zaznamovanega športnega direktorja Luka. Za konec, če je bilo še kaj nejasnosti o tem, kakšna naj bo odločitev, pa sta zadostovala še pogled v izdatke in finančno poročilo za leto 2017 ter izračun, koliko bi morebitna odstavitev Zahovića in posledično njegovih najtesnejših sodelavcev stala klub. Bilanca enajstletnega Zahovićevega dela je namreč zelo zgovorna. Številke so impresivne, nogometni del kluba je v tem obdobju prinesel debelo preko sto milijonov evrov, česar ni mogoče nadomestiti niti z diamantnimi pokrovitelji. Zahović ima tudi pogodbo do leta 2024.



Prašnikar ima raje nogometne polemike



»Razpredati o pravilnosti odločitve upravnega odbora je tako nesmiselno, kot se je nesmiselno pogovarjati o pomanjkanju nogometne logike in nejasnostih v zadnjih letih na drugih ravneh. Vodstvo kluba se je odločilo, kot se je, ocenilo je, kaj je najbolje za klub, kaj bo jutri, pa bo pokazal čas. Kar me moti, je to, da se ne pogovarjamo o slovenskem nogometu kot celoti. Realnost in trend je, da vztrajno nazaduje. Na to – in brez da bi me kdo slišal – opozarjam že dlje časa,« je nekdanji trener Maribora in reprezentančni selektor Bojan Prašnikar na svoj način in s pogledom »na igrišče« ter ne zunaj njega komentiral razplet afere, ki vsaj v postavljanju klubske hierarhije ne bo minila brez posledic. Vprašanje je samo, kdo bo v tej bitki moči potegnil krajšo ali daljšo: klub, Zahović ali tekmeci Maribora?



Maribor bo danes ob 15. uri v Kranju odigral zaostalo tekmo 20. kola, s čimer se bo po tekmah izenačil z vodilno Olimpijo. Če bo zmagal, bo znižal zaostanek za zeleno-belimi na sedem točk.