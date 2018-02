Koeman novi nizozemski selektor

Amsterdam - Nizozemska nogometna reprezentanca ima novega selektorja. To je postal 54-letni Ronald Koeman, ki bo reprezentanco vodil do svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju. Koeman je sicer nekdanji nogometaš Groningena, Ajaxa, PSV Eindhovna, Feyenoorda in Barcelone, zbral pa je tudi 78 nastopov za nizozemsko izbrano vrsto. V trenerski vlogi se je prvič preizkusli leta 1997 in najprej deloval v pomožnih vlogah, kot glavni trener pa je vodil Vitese, Ajax, PSV, AZ Alkmaar in Feyenoord na Nizozemskem, nato portugalsko Benfico, špansko Valencio ter nazadnje premierligaša Southampton in Everton.

V selektorski vlogi bo zamenjal Dicka Advocaata, ki je stolček zapustil po tem, ko se trikratnim svetovnim podprvakom ni uspelo prebiti na letošnje SP v Rusiji. To bo že drugo veliko tekomvanje zapored, ki ga bodo Nizozemci izpustili, saj jih ni bilo niti na EP pred dvema letoma v Franciji.