Konec nekega (dolgega) obdobja: Wenger zapušča Arsenal

J. P.

London - Sliši si neverjetno, skorajda kot lažna novica, toda pri angleškem nogometnem prvoligašu Arsenalu so potrdili: dosedanji trener Arsene Wenger, ki je na klopi »topničarjev« sedel osupljivih 22 let, po koncu sezone zapušča klub, s katerim je v tem obdobju osvojil tri ligaške lovorike (v sezoni 2003/04 celo brez poraza!), sedem pokalov FA in še sedem drugih lovorik, obenem je moštvo edinokrat doslej, leta 2006, popeljal v finale lige prvakov, tam pa premoč - po preobratu v zadnjem delu dvoboja - priznal Barceloni (1:2).

Več kot 1200 tekem

Zasedbo Arsenala je, na vseh frontah, vodil v več kot 1200 dvobojih (v premier league več kot 800), v zadnjih dveh letih, ko je kolektiv ostal brez udeležbe v elitnem klubskem tekmovanju stare celine, pa se je okrepila njegova opozicija, ki je vse glasneje opozarjala, da je njegovemu obdobju - daleč najdaljšemu trenerskemu v vrhunskem evropskem nogometu - odklenkalo. Zdaj bo zgodbe po sezoni tudi uradno konec, vodstvo Arsenala pa zagotavlja, da bo njegovega naslednika poiskalo v najkrajšem možnem času.

»Arsenal bo vedno v mojem srcu«

»Po daljšem globokem premisleku in po posvetu z vodilnimi možmi kluba sem ocenil, da je nastopil pravi čas, da sestopim s trenerskega stolčka. Imel sem velik privilegij, da sem spisal toliko nepozabnih sezon v klubu, ki sem ga vodil maksimalno zavzeto in angažirano. Navijače prosim, da nam še naprej stojijo ob strani, nam pomagajo sezono kar najbolje pospraviti pod streho in še naprej skrbijo za vrednote kluba. Hvaležen sem jim za vse, ravno tako igralcem, klubskemu osebju in direktorjem. Arsenal bo vedno v mojem srcu,« je ob najavi slovesa v sporočilu za javnosti zapisal 68-letni francoski lisjak, ki je v tej sezoni angleškega prvoligaškega tekmovanja z Arsenalom na šestem mestu.