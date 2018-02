Liga prvakov: City že v četrtfinalu, Tottenham blizu

A. V.

Torino - Nogometaši v ligi prvakov so odigrali prvi dve tekmi osmine finala. Juventus je doma igral neodločeno 2:2 s Tottenhamom, Manchester City pa je v gosteh prišel do zanesljive prednosti s 4:0 proti Baslu.

Tekma v Torinu je že v prvem polčasu ponudila precej razburjenja. Torinčani so povedli že po 73 sekundah, ko je po prostem strelu Miralema Pjanića z volejem zadel Gonzalo Higuain. Isti igralec je sedem minut zatem unovčil še enajstmetrovko po prekršku nad Federicom Bernardeschijem. Argentinski ostrostrelec je imel v 30. minuti novo izjemno priložnost za 3:0, a je s približno 12 metrov žogo neoviran poslal mimo gola.

Higuain se ni proslavil niti v 45. minuti, ko je imel na voljo novo najstrožjo kazen po prekršku nad Douglasom Costo, saj je z bele točke zadel prečko. Pri Tottenhamu je pričakovano izstopal Harry Kane. Ta je v 26. minuti prišel do strela z glavo iz bližine, izkazal pa se je izkušeni Gianluigi Buffon. Slednjega pa je Kane premagal v 35. minuti, ko je po podaji Deleja Allija preigral vratarja Juventusa in zadel za 2:1.

Na 2:2 so Londončani zasluženo izenačili v 72. minuti, ko je Christian Eriksen s prostega strela z 18 metrov in nizkim strelom na napačni nogi ujel Buffona. Pred tem je imel Bernardeschi še eno priložnost, toda njegov strel je izvrstno obranil Hugo Lloris.

Na drugi tekmi je Manchester City upravičil vlogo velikega favorita in že v prvem polčasu odločil zmagovalca, saj je dosegel tri zadetke. V 14. minuti se je med strelce vpisal Ilkay Gündogan po kotu in podaji Kevina de Bruyna, v 18. minuti je Bernardo Silva z volejem unovčil podajo Raheema Sterlinga, v 23. minuti pa je Sergio Agüero z lepim strelom malce zunaj kazenskega prostora zadel za 3:0.

Na 4:0 je v 53. minuti s svojim drugim golom na tekmi in podaji Agüera zadel Gündogan. Gostitelji so sicer imeli nekaj priložnosti za zmanjšanje zaostanka, a jim to ni uspelo, še več, imeli so celo nekaj sreče, da zaostanek ni bil še višji, saj je med drugim Gündogan v 74. minuti zapravil novo priložnost iz bližine.

Liga prvakov, osmina finala, prve tekme

- torek, 13. februar:

Basel - Manchester City 0:4 (0:3)

Juventus - Tottenham 2:2 (2:1)

- sreda, 14. februar:

20.45 Real Madrid - PSG

20.45 Porto - Liverpool

- torek, 20. februar:

20.45 Bayern München - Besiktas Istanbul

20.45 Chelsea - Barcelona

- sreda, 21. februar:

20.45 Šahtar Donjeck - Roma

20.45 Sevilla - Manchester United