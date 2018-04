Liga prvakov: City : Liverpool 1:1, Roma : Barca 2:0 (V ŽIVO) 

Manchester - Pred torkovima povratnima četrtfinalnima tekmama ni dileme o tem, kdo sta favorita za preboj v polfinale elitnega nogometnega tekmovanja. Liverpool je prvo srečanje na Anfieldu s Cityjem dobil s kar 3:0, Barcelona pa je na Camp Nouu premagala Romo s 4:1.

Barcelona je proti Romi izrazit favorit, že en zadetek Kataloncev v gosteh pa bi dokončno razrešil vse dvome o zmagovalcu dvoboja. Katalonci na prvem dvoboju kljub visoki zmagi niso blesteli, zato se tudi Roma ni že vnaprej predala.

Manchester City vendarle še ni povsem odpisan v lovu za polfinalom, saj gre nenazadnje za najboljšo ekipo angleškega prvenstva v tej sezoni, ki ji na dober dan trenutno bržkone nihče ni kos. Liverpool je s taktično izjemnim prvim polčasom na Anfieldu pokazal, da Pep Guardiola še vedno težko najde odgovor na visok in agresiven presing nasprotnikov, za nameček je napadalni trojec Liverpoola Sadio Mane - Mohamed Salah - Roberto Firmino v izvrstni formi.

Navijači sinje modrih še verjamejo v preobrat. Foto: Reuters

Brez Agüera v prvi postavi

City je ta konec tedna igral mestni derbi z Unitedom in bil v prvem polčasu za razred boljši tekmec ter povedel z 2:0, v drugem pa je United stopil na plin in se veselil gostujoče zmage s 3:2. Boleč poraz bo Guardiola hitro pozabil, če mu bo danes uspel še večji preobrat proti Liverpoolu, ki pa deluje zelo samozavestno.

Jürgen Klopp je v igro poslal enajsterico pričakovano enajsterico z najboljšimi tremi v napadu, tudi obramba je ostala enaka kot minulo sredo. Guardiola se je na drugi strani odločil, da bo pred Sergiom Agüerom prednost dobil Gabriel Jesus, v prvi postavi pa je tudi Raheem Sterling, ki je v soboto zapravil kopico odličnih priložnosti.

Tekma se je za City začela fantastično. Po napaki Virgila van Dijka in hitrem protinapadu sinje modrih je po podaji Raheema Sterlinga v kazenskem prostoru Gabriel Jesus brez težav pospravil žogo v mrežo že v drugi minuti in kar naenkrat se preobrat Cityja ne zdi več tako zelo nemogoč. City je na začetku tekme zelo motiviran, Liverpool pa je v zadnjih minutah vendarle nekoliko umiril ritem igre.

Gabriel Jesus je City popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Manchester City si je pripravil še dve veliki priložnosti, da bi še povišal svoje vodstvo, že na začetku tekme pa je zavrela kri Edersonu, potem ko je Sadio Mane storil grob prekršek, a je zato dobil le rumeni karton. City je zaenkrat boljši nasprotnik, a ostaja pri minimalnem vodstvu z 1:0.

Zelo dobro igra tudi Roma, ki vodi z 1:0 proti Barceloni, Kolarov in Schick pa sta imela izvrstne priložnosti, da povišata vodstvo Rome in Barcelono spravita v težave.

City je imel pred koncem prvega polčasa še dve priložnosti za povišanje vodstva. Najprej je z okrog 18 metrov Bernardo Silva odlično ustrelil, a je Lorisa Kariusa rešila vratnica, manj kot minuto kasneje pa je Leroy Sane zatresel mrežo, a so sodniki dosodili prepovedan položaj. Počasni posnetek je pokazal, da se je žoga odbila od Jamesa Milnerja in bi zadetek moral veljati, a je bilo stranskemu sodniku to zelo težko videti. Napaka je razburila City in Pepa Guardiolo, a do gola sinje modri niso prišli.

Guardiola izključen

Tik pred sodnikovim žvižgom si je priložnost ustvaril tudi Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain je preigral Edersona, a je nato iz težkega položaja meril čez gol. Po 45 minutah igre je v Manchestru 1:0. Sodnik Lahoz je med polčasom Guardiolo poslal na tribuno zaradi protestiranja nad razveljavljenim zadetkom Saneja.

Na začetku drugega polčasa je City nekoliko več pri žogi, a si v prvih desetih minutah še niso pripravili vidnejše priložnosti. V 56. minuti je Liverpool preko protinapada prišel do izenačenja in potrdil mesto v polfinalu lige prvakov. Po hitrem protinapadu je obrambo izigral Sadio Mane, njegov prvi poizkus je Ederson še ubranil, nato pa je Mohamed Salah žogo poslal v nebranjeno mrežo in upov Cityja je bilo ob rezultatu 1:1 konec, saj potrebujejo še štiri zadetke.

Roma vse bližje

Veliko bolj kot v Manchestru je napeto v Rimu, kjer Roma proti Barceloni vodi že z 2:0, za napredovanje pa potrebuje le še zadetek. Vodstvo Rimljanov je z enajstmetrovke v 59. minuti povišal

Manchester City : Liverpool 1:0 (1:0)

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte; Fernandinho; B Silva, De Bruyne, D Silva; Sterling, Jesus, Sane.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner; Salah, Firmino, Mane.

Roma : Barcelona 2:0 (1:0)

Roma: Becker; Jesus, Fazio, Manolas; Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Florenzi; Schick, Džeko.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.