Liga prvakov: Messi s stotico popeljal Barco v četrtinale

N. Gr.

Barcelona - Chelsea se je na Camp Nou po remiju (1:1) na prvi tekmi v Londonu prišel branit in lovit gol iz protinapadov, a se jim je plan podrl že v tretji minut. Luis Suarez je ukradel žogo, ki je prišla do Lea Messija na desnem robu kazenskega prostora, ta pa je skorajda iz mrtvega kota z desnico zadel med nogama Thibauta Courtoisa.

Chelsea je nato prevzel pobudo, a Barcelona z visokim pritiskom brez težav drži žogo stran od gola Marca-Andreja ter Stegna. Barcelona je bila precej boljši tekmec in premoč je po protinapadu kronal Ousmane Dembele, ki je imel na desni strani kazenskega prostora ogromno časa in prostora, podal mu je Messi, Dembele pa je zadel v levi zgornji kot vrat Chelseaja. Veliko zaslug za gol ima spet Messi, ki je preigral tri branilce Chelseaja in Londončani so se znašli v zelo zahtevnem položaju.

Chelsea se je po dobre pol ure igre vendarle prebudil, ter Stegen je ubranil strel Marcosa Alonsa po nevarni akciji hitrega Williana, nato pa je Cesc Fabregas N'Golu Kanteju "ukradel" strel z zelo dobrega položaja v kazenskem prostoru in priložnost je splavala po vodi. Tik pred iztekom polčasa je Alonso odlično streljal s prostega strela, a z 20 metrov zadel le zunanji del vratnice in po polovici povratnega srečanja ostaja 2:0 za Barcelono.

Londončani bodo zelo jezni na Damirja Skomino, Marcos Alonso je v kazenskem prostoru lepo sprejel žogo, Gerard Pique ga je povlekel in Alonso je padel, a Skomina v 49. minuti ni dosodil najstrožje kazni, čeprav bi jo moral.

Eno najboljših predstav na tekmah lige prvakov sploh je Leo Messi kronal s še drugim zadetkom na tekmi, tudi v drugo je žogo poslal med nogami Courtoisa, tokrat z leve strani. To je bil Messijev stoti zadetek v ligi prvakov, za kar je potreboval zgolj 123 tekem, Cristiano Ronaldo je za stotico potreboval 14 tekem več.

Chelsea se po porazu s 3:0 poslavlja od lige prvakov, Barcelona potuje v četrtfinale, odločitev Skomine pa bo še nekaj časa burila duhove.

Bavarci tudi v drugo brez težav

Nogometaši Bayerna so na Alianz Areni premagali Bešiktaš s 5:0 in dvoma o potniku v četrtfinale ni bilo več. Na povratni tekmi so tako domačini na igrišče poslali premešano postavo, Bayern pa je z vsemi močmi krenil po še drugo zmago in jo tudi dosegel. Za 3:1 so zadeli Sandro Wagner, Thiago in Gonul v svojo mrežo, za skupnih 8:1 za Turke zadel Wagner Love.

Thiago je dosegel prvi gol Bayerna. Foto: Reuters

Jupp Heynckes vseeno ne more biti povsem zadovoljen, saj imata težave s kartoni tako Mats Hummels kot Jerome Boateng, za nameček se je po uvodnem zadetku spet poškodoval Thiago. Brazilec se je brez kontakta ulegel na tla in po zaskrbljenih obrazih na Bayernovi klopi sodeč odličnega Thiaga spet čaka daljši počitek, čeprav se je šele pred 14 dnevi vrnil na zelenice.

Na večerni tekmi nas v Barceloni čaka prava poslastica, saj na Camp Nou prihaja Chelsea, prva tekma v Londonu se je končala z izidom 1:1.