Liga prvakov, polfinale (V ŽIVO) - Bayern : Real 1:2 (2. polčas, VIDEO)*

J. P.

München - Potem ko so sinoči predzadnji korak na poti v finale lige prvakov naredili nogometaši Liverpoola z domačo zmago s 5:2 nad Romo (senco je na dvoboj vrgel navijaški incident, v katerem sta privrženca rimskega kolektiva, tudi z uporabo kladiva in noža, huje poškodovala 53-letnega Angleža), bodo danes vse oči uprte v münchensko Allianz Areno, ki bo od 20.45 naprej gostila finale pred finalom, obračun evropskih klubskih velikanov Bayerna in branilca lovorike Reala Madrida.

V lovorikah 12:5

To bo že jubilejni 25. medsebojni obračun gigantov v evropskih tekmovanjih, sedmi polfinalni. Bavarci so v primerjavi z minulo sezono, v kateri so ravno proti madridskemu kolektivu s skupnim izidom 3:6 izpadli v četrtfinalu, že naredili korak naprej, zdaj pa se želijo enajstič prebiti v finale lige prvakov in se tako potegovati za šesto lovoriko, prvo po letu 2017. Kraljevi klub ima, po drugi strani, v vitrini že dvanajst laskavih trofej (tri je osvojil v zadnjih štirih letih), trikrat pa je bil neuspešen v finalu.

ČASOVNICA

Brez Alabe

Največja težava za domačega trenerja Juppa Heynckesa bo, da danes ne bo mogel računati na avstrijskega reprezentančnega branilca Davida Alabo, ki si je stegensko mišico poškodoval pred tednom dni v polfinalu nemškega pokala in je manjkal že na včerajšnjem zadnjem treningu Bayerna. Danes naj bi bočnega nogometaša nadomestil izkušeni Brazilec Rafinha. »To bo dvoboj izvrstnih posameznikov in moštev, ki igrata všečen nogomet. Favorita ni, obračun bo odprt,« je optimistično napovedal Heynckes.

Ne bodo se podelali v hlače

Prekaljeni 72-letni nemški strokovnjak se je v sezoni 1997/98 veselil naslova v ligi prvakov v majici današnjega tekmeca Reala, ki ga zdaj vodi Francoz Zinedine Zidane, ki se vloge rahlega favorita ne izogiba: »Nikdar se nismo podelali v hlače in tudi tokrat se ne bomo. Zaupam fantom, ki bodo dali od sebe 150 odstotkov. Rezultat me ne zanima toliko kot igra. Radi igramo tovrstne dvoboje.« Delivec pravice v derbiju bo izkušeni Nizozemec Björn Kuipers, povratni obračun pa bo na praznični torek v Madridu.

POSTAVI

BAYERN : REAL MADRID -:- (1:1)