Liga prvakov: Real se je izvlekel z enajstmetrovko, ki bo dvigala prah (VIDEO)

Madrid - Povratni četrtfinalni dvoboj nogometne lige prvakov na štadionu Santiago Bernabeu v Madridu bo še dolgo buril duhove. Branilec lovorike Real v ponovitvi lanskega finala elitnega klubskega tekmovanja stare celine vse do zadnjega ni znal zadržati treh zadetkov prednosti s prve tekme v Italiji (3:0), Juventus je po zaslugi dveh golov Maria Mandžukića in enega Blaisa Matuidija poravnal skupni rezultat in bil že na pragu podaljška, ki pa so ga galaktiki prehiteli za las in tudi s pomočjo sodnika, ki je posredovanje Mehdija Benatie v kazenskem prostoru v tretji minuti dodatka ocenil za nepravilno in pokazal na belo točko, ki je (in še bo) dvignila oblak prahu. Zanesljiv izvajalec je bil Cristiano Ronaldo, Real pa se je s skupnim rezultatom 4:3 vendarle prebil v polfinale.

V zadnji nevarni akciji na tekmi je po globinski podaji v kazenski prostor Benatia želel izbiti žogo izpred rezervista Lucasa Vazqueza, ki se je znašel pred vrati gostov, njun kontakt pa je angleški delivec pravice Michael Oliver ocenil za nedovoljenega, čemur pa je poleg enajstmetrovke sledila še izključitev fosila med vratnicami stare dame Gigija Buffona, ki je silovito ugovarjal. Namesto njega je moral v ogenj neogreti rezervni vratar Wojciech Szczesny, ki ni imel pri odlično izvedeni Ronaldovi najstrožji kazni niti najmanjših možnosti za uspeh. Buffon je bil v svojem 117. obračunu izključen prvič doslej v ligi prvakov, portugalski superzvezdnik pa je tretjič do sedaj dosegel vsaj 15 zadetkov v eni sezoni najprestižnejšega klubskega tekmovanja v nogometu.

Tribune štadiona Santiago Bernabeu so obnemele že po pičlih 80 sekundah igre. Juventus, opogumljen s sinočnjo veličastno epizodo drugega italijanskega kolektiva Rome, je namreč hitro storil prvi korak proti želenemu zasuku. Po prestreženem napadu galaktikov je žogo v nasprotnikov kazenski prostor popeljal Sami Khedira, ki je najlepša leta (2010-2015) preživel ravno v Realovi majici, in s filigransko natančnostjo našel dobro vtekajočega Maria Mandžukića, ki mu ni bilo težko ukaniti nemočnega čuvaja mreže Keylorja Navasa. Mimogrede: prekaljeni 31-letni hrvaški napadalec je zadel tudi v finalnem obračunu teh dveh moštev v minuli sezoni lige prvakov (1:4).

Real je bil v nadaljevanju polčasa več pri žogi, vendar pa fosila med vratnicami stare dame Gigija Buffona ni znal presenetiti. Za še več razburljivosti pa je v 37. minuti ponovno poskrbel Mandžukić. Scenarij je bil domala identičen kot pri prvem golu, le da se je v vlogi podajalca tokrat znašel Stephan Lichsteiner. Žogo je oddal na daljšo vratnico in tam ponovno našel hrvaškega ostrostrelca, ki je ponovno zatresel mrežo z glavo, pri čemer Navas ni bil daleč od uspeha. Tik pred odhodom na glavni odmor, v drugi oziroma zadnji minuti sodnikovega dodatka, so bili najbližje spremembi izida tudi gostitelji. Po podaji Tonija Kroosa iz prostega strela je v kazenskem prostoru najvišje skočil Raphael Varane, vendar pa je njegov odličen poskus z glavo zaustavila prečka.

Kraljevski klub je šele prvič po davnem februarju leta 2000 (1:3 proti Bayernu) po polovici tekme na domačem igrišču zaostajal za dva gola v ligi prvakov. Toda tudi po prihodu iz slačilnice je bilo očitno, da Juventus še ni rekel zadnje. In v 61. minuti je bil, kdo bi si mislil, v skupnem seštevku poravnan z madridskim velikanom! Krivec za to je bil Realov 31-letni kostariški vratar Navas, ki je z osnovnošolsko napako izpustil žogo s strelu z razdalje, do nje se je dokopal francoski zvezni igralec Blaise Matuidi in jo pospravil v mrežo. Trener domačih Zinedine Zidane je upravičeno zmajeval z glavo, Matuidi pa se je razveselil svojega prvega zadetka v ligi prvakov v dresu stare dame.

Vse je dišalo po tem, da se bo dvoboj zavlekel (vsaj) v podaljšek. Toda Madridčani so bili v zadnjih izdihljajih vendarle srečnejši, imeli pa so tudi pomoč sodnika, Angleža Michaela Oliverja, ki je v tretji minuti dodatka zapiskal sumljivo dosojeno enajstmetrovko ob kontaktu Mehdija Benatie in rezervista Lucasa Vazqueza. Poteza je povsem spravila ob živce Buffona, ki je zaradi ugovarjanja dobil rdeč karton in ni mogel braniti najstrožje kazni, namesto njega je med vratnice stopil mož s klopi Wojciech Szczesny, vendar pa je Cristiano Ronaldo z bele točke ustrelil natančno v desni zgornji kot in branilce lovorike vendarle popeljal v polfinale. Za portugalskega superzvezdnika je bil to jubilejni 150. nastop v ligi prvakov in deseti zadetek v tem tekmovanju v dvobojih z Juventusom.