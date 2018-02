Liga prvakov: Ronaldo kraljevemu klubu prinesel zmago

N. Gr.

Madrid - V Madridu je Parižanom več kot 80 minut kazalo, da bodo v francosko prestolnico odnesli zelo ugoden remi z 1:1, ki bi si ga po prikazanem na igrišču tudi zaslužili, v zadnjih desetih minutah pa je Real preko Cristiana Ronalda in Marcela kaznoval premalo aktivno igro zvezdnikov PSG in si priboril veliko prednost dveh zadetkov pred povratnim srečanjem. V Portu je odjeknila petarda, glavni zvezdnik šov pa je bil Sadio Mane.

V prvem polčasu so bili Parižani boljši nasprotnik, tempo na srečanju je bil od prvih minut visok, obe ekipi sta imeli nekaj odličnih priložnosti, prvi pa je v 33. minuti zadel PSG prek Adriena Rabiota. Edinson Cavani je po protinapadu v kazenskem prostoru prepustil žogo Rabiotu, ki je brez težav premagal Keylorja Navasa in utišal Santiago Bernabeu. Tik pred iztekom polčasa je po prekršku nad Tonijem Kroosom Gianluca Rocchi pokazal na belo točko, izid je izenačil Ronaldo.

Tudi v drugem delu so imeli v prvih 20 minutah Parižani več od igre, nato pa je Zinedine Zidane v igro poslal Marca Asensia in Lucasa Vasqueza, ki sta poživila igro. Ronaldo je v 83. minuti poskrbel, da so pristaši belih lažje zadihali, ko je Alphonse Areola nizek predložek v kazenski prostor odbil naravnost na njegovo nogo in Ronaldo je zadel v prazno mrežo.

Cristiano Ronaldo je v ligi prvakov še naprej stroj za zadetke. Foto: Reuters

Real je dobil krila in že tri minute kasneje je na semaforju pisalo 3:1, ko je podajo Asensia z leve strani z mojstrskim volejem v kazenskem prostoru izkoristil Marcelo, trener PSG Unai Emery pa je ob igrišču nejeverno opazoval, kaj se dogaja z njegovimi varovanci. Parižani so v zadnjih minutah še enkrat zapretili, a poti do gola niso našli in Real je po prvem polčasu derbija bogatašev v precej boljšem položaju, PSG pa bo imel na Parku princev težko nalogo, če se želi uvrstiti v četrtfinale.

Liverpoolov stroj zmlel Porto

Nogometaši Liverpoola v napadu tudi v angleškem prvenstvu igrajo izvrstno, a točke izgubljajo na račun neprepričljive obrambe. Tokrat jim je nasproti stal Porto, ki je na svojem štadionu Dragao lahko le opazoval šov rdečih iz mesta Beatlov, s hat-trickom je bil prvi zvezdnik večera Sadio Mane.

Ob polčasu je Liverpool vodil z 2:0, v drugem pa sta Mane z dvema zadetkoma in Firmino dokončala delo, povratno srečanje na Anfieldu bo bolj kot ne le še formalnost.

Sadio Mane je bil neustavljiv. Foto: Reuters

Real Madrid : PSG 3:1 (1:1)

Ronaldo 45, 83, Marcelo 86; Rabiot 33.

Porto : Liverpool 0:5 (0:2)

Mane 25, 53, 85, Salah 29, Firmino 70.