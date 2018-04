Ronaldov šov v Torinu za miren spanec galaktikov

L. Z.

Ljubljana - Po reprezentančnem premoru so na svoj račun prišli ljubitelji klubskega nogometa: vrnila se je liga prvakov, četrtfinalne boje so nocoj ob 20.45 začeli torinski Juventus in madridski Real ter Sevilla in Bayern iz Münchna.



Prvi polčas:



Real in Juve sta se lani pomerila v finalu, ko so bili s 4:1 boljši galaktiki. Tudi tokrat so gostje srečanje začeli sanjsko - mreža Gianluigija Buffona se je zatresla že v tretji minuti. Marcelo je na levi strani z lepo podajo zaposlil Isca, ki je poslal nizek predložek v kazenski prostor, kjer je bil na pravem mestu kdo drug kot Cristiano Ronaldo, ki je dosegel 118. zadetek v ligi prvakov.



Stara dama se je trudila probrniti potek srečanja, kar bi ji skoraj uspelo v 23. minuti, ko je po podaji s prostega strela nekdanji napadalec Reala Gonzalo Higuain v gneči žogo preusmeril proti vratom Keylorja Navasa, ki se je izkazal z izjemno obrambo.





Mreža Gianluigija Buffona se je zatresla že v tretji minuti. Foto: Isabella Bonotto/AFP

Na drugi strani je Toni Kroos v 37. minuti z roba kazenskega prostora stresel prečko. Do konca polčasa se rezultat ni spremenil, domačini so sprožili več strelov (8:3), gostje pa so imeli več časa žogo v nogah (54:46).



Drugi polčas:



Domači navijači so v 64. minuti zaploskali izjemnemu Ronaldu, čeprav je Portugalec le še podvojil njihove skrbi. Za povišanje vodstva je dvignil visoko v zrak in s »škarijcami« premagal nemočnega Buffona.



Juventus je bil na tleh: kmalu je zaradi rdečega kartona moral predčasno pod prho Paulo Dybala, v 72. minuti pa je sledil še zadetek Marcela po podaji Ronalda. Do konca tekme se je na obeh straneh zvrstilo še po nekaj priložnosti, a je ostalo pri visoki zmagi Reala.







Bayern zlomil odpor Seville

Na drugi tekmi je favorit precej bolj izrazit: münchenski Bayern je v izjemni formi, minuli vikend je s kar 6:0 odpravil Borussio iz Dortmunda, a tudi nogometaši Seville so letos že dokazali, da se znajo kosati s favoriziranimi tekmeci. Najboljši dokaz je bila njihova predstava na povratni tekmi osmine finala, ko so z 0:2 v gosteh ugnali Manchester United in si zagotovili četrtfinalne boje.



Na domačem terenu se slovitega tekmeca niso ustrašili, priigrali so si nekaj lepih priložnosti, dobro igro pa kronali v 32. minuti. Zadel je Pablo Sarabia, ki je na drugi vratnici pozorno spremljal podajo Sergia Escudera. Bavarci so kmalu odgovorili prek Francka Riberyja in izenačili izid; uradno je šlo za avtogol Jesusa Navasa. V drugem polčasu je za končni rezultat 1:2 poskrbel Thiago Alcantara.



Začetne postave:

Juventus - Real Madrid:

Juventus: Buffon, De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Khedira, Bentancur, Sandro, Dybala, Douglas Costa, Higuain.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Isco, Ronaldo, Benzema.

Sevilla - Bayern

Sevilla: Soria, Navas, Kjär, Lenglet, Escudero, Pizarro, N'Zonzi, Sarabia, Vazquez, Correa, Ben Yedder.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat, Martinez, Müller, Vidal, Alcantara, Ribery, Lewandowski.