Liga prvakov: Sevilla napadala, zmagal pa David de Gea 

Sevilla in Manchester United sta remizirala brez zadetkov, čeprav so bili domačini precej boljši nasprotniki. Šahtar : Roma 2:1.

N. Gr.

Sevilla - Andaluzijski navijači so že nekaj ur pred tekmo preplavili ulice Seville in napovedali, da se pripravlja poseben večer. Na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan je bilo vzdušje izjemno, saj je v goste prišel Manchester United. Videli so odlično predstavo domačinov, zadetkov pa kljub kopici priložnosti ne.

Rdeči vragi so se enakovredno kosali le v prvih 25 minutah, nato pa je Sevilla prevzela pobudo na sredini igrišča in nevarno napadala vrata Manchester Uniteda. Tik pred iztekom prvega polčasa je imel napadalec Luis Muriel dve izvrstni priložnosti, da bi domačine popeljal v vodstvo, a je obakrat z neverjetnima paradama svojo mrežo David de Gea ohranil nedotaknjeno.

Tudi med odmorom se ni spremenilo nič, po prihodu iz slačilnice se je pritisk nadaljeval vse do 70. minute, Sevilla je grozila z vseh strani, gola pa ni in ni bilo. Navijači so še naprej spodbujali domačo ekipo, a se je zbudil pred tem skoraj povsem nevidni Paul Pogba in nekoliko povezal igro Uniteda na sredini igrišča, ravno dovolj, da so se otresli pritiska domačinov.

Jose Mourinho je v zadnjih minutah želel, da njegovi varovanci vsaj poizkušajo doseči dragoceni gol v gosteh, v igro je poslal Marcusa Rashforda in Anthonyja Martiala, na drugi strani pa Vincenzo Montella ni posegel po Wissamu Ben Yedderju ali Nolitu, ki bi lahko osvežila moči v napadu.

V zadnjih desetih minutah so rdeči vragi prevladovali na igrišču, Romelu Lukaku je zatresel mrežo, a gol zaradi nedovoljenega položaja ni obveljal, zelo nevaren je bil na levem krilu tudi Marcus Rashford. Domači navijači so bili na trnih, a je Sevilla zdržala in o potniku v četrtfinale bo odločalo povratno srečanje na Old Traffordu. Sevilla : Manchester United 0:0.

Facundo Ferreyra je začel preobrat Šahtarja. Foto: AFP

Šahtar prišel do preobrata

Nogometaši Rome so gostovali pri Šahtarju in po zadetku Cengiza Underja ob koncu prvega polčasa je Rimljanom kazalo zelo dobro. Domačini se vendarle niso predali, na krilih Argentinca Facunda Ferreyre in Brazilca Freda so prišli do preobrata in zmage z 2:1, pred povratnim srečanjem na Olimpicu v Rimu pa sta obe ekipi lahko vsaj delno zadovoljni z doseženim - Šahtar z zmago, Roma pa z zadetkom v gosteh.

Sevilla : Manchester United 0:0 (0:0)

Šahtar Donjeck : Roma 2:1 (0:1)

Ferreyra 52, Fred 71; Under 41.