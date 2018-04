Liga prvakov (V ŽIVO) - Real : Juventus 0:1, Bayern : Sevilla 0:0 (prvi polčas)*

J. P.

Ljubljana - Sinočnji nevsakdanji podvig in epski zasuk nogometašev Rome, ki so favorizirani Barceloni zadali sploh prvi poraz po 19 tekmah in se kljub zaostanku z 1:4 s prve četrtfinalne tekme lige prvakov prebili med štiri najboljša moštva stare celine v tej sezoni, je v navdih tudi Sevilli in Juventusu, ki v nocojšnjih povratnih obračunih (ob 20.45) prav tako lovita domala nemogoče. Nekoliko več možnosti naj bi imeli Španci, ki bodo skušali na gostovanju v Münchnu izničiti zaostanek z 1:2 iz prejšnjega obračuna z Bayernom, medtem ko je »stara dama« skorajda pred misijo nemogoče, saj branilec lovorike, madridski Real, na domačem štadionu Santiago Bernabeu brani kar tri zadetke zaloge (3:0).

18 tekem, 55 golov Reala

Pri Juventusu se tolažijo, da so v minuli sezoni elitnega klubskega tekmovanja stare celine v četrtfinalu že odpravili enega španskega velikana, tedaj Barcelono, s tremi goli razlike (3:0), za nameček so bili v zadnjih dveh dvobojih serie A zelo učinkoviti in so Milanu in Beneventu skupaj zabili kar sedem golov, vendar pa tudi tri prejeli. Po drugi strani je statistično majhna verjetnost, da galaktiki nocoj ne bodo zatresli nasprotnikove mreže, v zadnjih treh mesecih se je namreč zgolj v enem ob 18 obračunov zgodilo, da so Realovi strelci zatajili, v tem času je madridski gigant nanizal kar 55 golov oziroma več kot tri na tekmo.

REAL MADRID - JUVENTUS

Bayern doma trese mreže kot za stavo

Nogometaši Seville po treh zaporednih lovorikah v evropski ligi med letoma 2014 in 2016 lovijo svoj največji uspeh v ligi prvakov, preboj v polfinale, vendar pa ima z naskokom vodilni bundesligaš Bayern kajpak drugačne račune. Bavarci so v minuli sezoni prvič v petih letih na najvišji tekmovalni ravni ostali brez polfinala, tedaj jih je v četrtfinalu izločil poznejši šampion Real, podobnega razpleta ne želijo ponoviti še enkrat. Vendar pa ne gre odmisliti, da je Sevilla v četrtfinalu že zrežirala presenečenje in, po zaslugi zmage na gostovanju na Otoku, izločila zmagovalca prejšnje sezone evropske lige, zasedbo Manchester Uniteda. Bayern je zmagal v štirih od zadnjih petih domačih obračunov, kar trikrat pa je zabil po pet golov ali več.

BAYERN - SEVILLA

...