Liverpool s polčasom leta spravil City na kolena

N. Gr.

Liverpool - Nogometna javnost si je od dvoboja Liverpoola in Manchester Cityja obetala izenačen obračun, dobila pa simultanko moštva Jürgena Kloppa, ki je s kar 3:0 odpravilo sinje modre iz Manchestra. Na dobri poti do polfinala lige prvakov je tudi Barcelona, ki je na Camp Nou s 4:1 odpravila Romo.

Do vodstva so na navdušenje domačih navijačev v 11. minuti srečanja prišli rdeči, spet sta za zadetek poskrbela Firmino in Salah. Najprej je bil po silovitem protinapadu v priložnosti Roberto Firmino, Ederson je njegov strel ubranil, nato pa je do strela na prazna vrata prišel še Mohamed Salah in Egipčan je neubranljivo zadel pod prečko. To je bil že njegov 38. gol v sezoni, Liverpool pa je povedel z 1:0.

Skoraj natančno 10 minut kasneje je Liverpool udaril še enkrat, tokrat je mrežo Edersona s pravim evrogolom s 25 metrov zatresel Alex Oxlade-Chamberlain, ki je čudovito zadel žogo. Podal mu je James Milner, Liverpool pa na polovici prvega polčasa vodi že z 2:0.

Oxlade-Chamberlain je dosegel (za zdaj) najlepši zadetek na tekmi. Foto: AP

Manchester City je bil v šoku, Liverpool pa je na krilih glasne publike letel po igrišču in v 30. minuti se je mreža Edersona zatresla že tretjič. Mo Salah je spet poslal odličen predložek z desne strani v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Sadio Mane, ki je z glavo zabil žogo v mrežo sinje modrih, ki delujejo kot razbita vojska.

V zadnjih desetih minutah prvega polčasa je City vendarle nekoliko umiril nalet Liverpoola in vsaj na sredini igrišča vzpostavil ravnotežje, a glede na prikazano v prvem polčasu Liverpool povsem zasluženo vodi s 3:0. Jürgen Klopp se ni ustrašil nasprotnika in jim z napadalno igro ter silovitim pritiskom po celem igrišču povsem onemogočil njihovo značilno igro. V drugih 45. minutah City potrebuje vsaj zadetek, da bi ujel priključek.

Začetek drugega polčasa je bil nekoliko bolj miren, za skrb na tribunah Anfielda pa je poskrbel Salah, ki se je v 50. minuti ulegel na tla ob robu igrišča in se prijel za prepono. Klopp je Salaha poslal iz igre in ga bo poizkušal pripraviti na naslednje tekme, v igro pa je prišel Georginio Wijnaldum.

City je iz minute v minuto bolj nevaren tekmec, najlepšo priložnost je imel doslej Leroy Sane, a je meril mimo gola, Liverpool pa se je povlekel povsem na svojo polovico igrišča in prvi gol varovancev Pepa Guardiole visi v zraku.

Po začetnem naletu v drugem polčasu je tempo precej padel, Liverpool je spet stopil nekoliko višje in razbremenil svojo obrambo, City pa na sredini zaenkrat bolj kot ne neuspešno plete mrežo okrog vezistov in branilcev Liverpoola. V 70. minuti je igro zapustil še Firmino, svežo kri v napad Liverpoola je vnesel Dominik Solanke.

V 83. minuti bi David Silva lahko izkoristil lepo podajo v kazenski prostor, a si žoge ni dobro zaustavil in končala je v rokah Kariusa, ki je tokrat svojo nalogo opravil brezhibno. V naslednjem napadu je Gabriel Jesus žogo pospravil v mrežo, a je bila akcija že pred tem prekinjena, saj je bil Sane v prepovedanem položaju.

Izid se do konca tekme ni več spremenil in City je na 49. tekmi sezone šele četrtič ostal brez zadetka, Liverpool pa si je pred povratnim srečanjem, ki bo na vrsti v torek, priigral skorajda neulovljivo prednost.

Liverpool : Manchester City 3:0 (3:0)

Leo Messi tokrat ni zadel, a je bil posredno udeležen pri prvem zadetku Barcelone. Foto: Reuters

V prvem polčasu je povedla tudi Barcelona, mreža gostov se je zatresla v 38. minuti, ko je žogo po podaji Andresa Inieste v svojo mrežo neubranljivo poslal Daniele de Rossi. Izkušeni Italijan in kapetan Rome je imel veliko smole, da je zadel ravno v levi spodnji kot svojih vrat, a če ne bi preusmeril podaje Inieste, bi žogo brez težav v mrežo pospravil Leo Messi.

Barcelona je bila sicer v prvem polčasu boljši nasprotnik, žogo so imeli v svoji posesti skoraj 60 odstotkov igralnega časa in devetkrat sprožili proti vratom Rome, gostje pa le dvakrat. Kljub vsemu razen nekaterih prebliskov Messija niso pokazali kdove kako navdušujočega prvega polčasa.

Drugi se je za Katalonce začel precej bolje, saj je najprej v 55. minuti Kostas Manolas dosegel še drugi avtogol Rome na tekmi, štiri minute kasneje pa je Gerard Pique povišal na 3:0. Za priključek je zadel Edin Džeko, a je nato Luis Suarez poskrbel, da bo Barcelona pred potjo v Rim z nogo in pol že v polfinalu lige prvakov.

Barcelona : Roma 4:1 (1:0)