Liverpool se je izvlekel globoko v sodnikovem dodatku (VIDEO)

J. P.

Burnley - Nogometaši Liverpoola so na vseh frontah, na katerih tekmujejo, neporaženi že od 22. oktobra, ko so morali na gostovanju premoč priznati Tottenhamu (1:4). Odtlej so vknjižili pet neodločenih izidov in enajst zmag, zadnjo včeraj, ko so v 22. kolu premier league na gostovanju z 2:1 odpravili Burnley, a so se na štadionu Turf Moor do kompleta treh točk dokopali le mukoma. Šele v četrti minuti sodnikovega dodatka je namreč za odločilni zadetek poskrbel 32-letni estonski branilec Ragnar Klavan, za katerega je bil to šele drugi gol v rdeči majici oziroma prvi po predlanskem 20. septembru, ko je bil uspešen v pokalnem obračunu z Derbyjem (3:0).

Liverpool zdaj zaseda četrto mesto ligaške razpredelnice, tri točke več v žepu pa ima drugouvrščeni Manchester United, ki se je do zmage z 2:0 na gostovanju pri Evertonu dokopal, čeravno trener Jose Mourinho ni mogel računati na kar šesterico poškodovanih igralcev, tudi napadalna zvezdnika Zlatana Ibrahimovića in Romeluja Lukakuja. Pri obeh zadetkih v drugem polčasu je kot podajalec sodeloval Paul Pogba, najprej je njegovo darilo izkoristil Francoz Anthony Martial, ki je pred dnevi dopolnil 22 let, nato pa še zvezni igralec Jesse Lingard, ki je v zadnjih petih ligaških obračunih prispeval štiri gole. United je vendarle prekinil niz treh zaporednih neodločenih izidov, v prvenstvu pa je neporažen v zadnjih šestih dvobojih.

BURNLEY - LIVERPOOL

EVERTON - MANCHESTER UNITED

IZIDI 22. KOLA

Everton : Manchester United 0:2 (0:0 - Martial 57., Lingard 81.)

Burnley : Liverpool 1:2 (0:0 - Gudmundsson 87.; Mane 61., Klavan 90+4.)

Leicester : Huddersfield 3:0 (0:0 - Mahrez 53., Slimani 60., Albrighton 90+2.)

Stoke : Newcastle 0:1 (0:0 - Perez 73.)

Brighton : Bournemouth 2:2 (1:1 - Knockaert 5., Murray 48.; Cook 33., Wilson 79.)