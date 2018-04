Liverpool vs. Roma, spopad ameriških milijarderjev na evropskih tleh

Ljubljana – Žreb polfinalnih parov lige prvakov je določil, da bo torek zgolj ogrevanje pred sredinim spopadom gigantov v Münchnu. Liverpool in Roma se ne menita za kotacijo svojih delnic na evropski nogometni borzi, nocoj bosta začela svojo pot proti Kijevu. Morda bo angleško-italijanski derbi klubov, ki delujeta na ameriški pogon, presegel pričakovanja nogometne skupnosti.



Kaj lahko dobijo zaljubljenci v vrhunski nogomet od večera, v katerem se bosta sešla klub, ki ne bi mogel biti močneje obarvan v angleško tradicijo, in klub, ki velja za stereotipno italijanskega in je vrsto let pošiljal množico reprezentantov med »azzurre«? Gotovo spektakel par excellence, drevišnja tekmeca imata namreč napadalno igro zapisano v svojih DNK.



Podjetniški gen iz Kalabrije



Igro, ki vodi do vrhunskega rezultata na gledljiv in všečen način – karkoli že to pomeni –, zahtevata od Liverpoola in Rome tudi njuna lastnika, ki želita ponuditi navijačem zabaven produkt, na katerega bodo ponosni. Romin predsednik James Pallotta (60) je sin matere iz Apulije in očeta iz Kalabrije, po njem je podedoval podjetniško žilico, v rodnem Bostonu je ustanovil svoje investicijske sklade. Prek enega od njih se je zavihtel na položaj predsednika Rome avgusta 2012, potem ko je v rimski klub privabil konzorcij ameriških vlagateljev z italijanskimi koreninami. Pallotta ustvarja posel v športu – v njegovi solasti je tudi klub lige NBA Boston Celtics –, prav včeraj je denimo sklenil triletno pogodbo za 40 milijonov evrov s katarskim letalskim prevoznikom ... Ob vsem je tudi zaljubljen v nogomet, njegov čustven odziv po zmagi Rome nad Barcelono je razkril več kot tisoč besed.



Prednost v milijonih evrov



Tudi Liverpoolov lastnik »gravitira« v Bostonu v ZDA in tudi John William Henry (68) posluje v športu. Potem ko je že imel v lasti klub bejzbolske lige MLB Boston Red Sox, je oktobra 2010 kupil delnice Liverpoola in začel graditi zgodbo o uspehu v najbolj globalizirani športni panogi na svetu. Da premore nogomet ogromen manevrski prostor za dodatno finančno rast, potrjuje prav množičen prihod ameriških vlagateljev v nogometno Evropo. Tako Pallotta kot Henry sodita med dolarske milijarderje.



Zmagovalca drevišnjega »prvega polčasa« na stadionu Anfield resda ne bosta določila predsednika, prav tako ne odloča tovrstnih večerov domnevna tržna vrednost moštev, v kateri je v prednosti Liverpool (550 : 400 v milijonih evrov).



»Tako mi kot Rimljani imamo priložnost za 'veliko stvar'. Kdo bi si mislil, da bosta igrala v polfinalu Liverpool in Roma, ne pa MancCity in Barcelona? Priznam, pogosto gledam tekme italijanskega prvenstva in nisem presenečen nad Romino zgodbo. Edina Džeka poznam iz bundeslige, poznam tudi kakovost Rominega kolektiva, ki premore ogromno širino. Morda bo ključen za uspeh boj na sredini igrišča,« je ocenil nemški trener Jürgen Klopp, ki na klopi Liverpoola navdušuje angleške novinarje.



Gre za derbi trenerjev s podobno filozofijo? Tudi Eusebio di Francesco zahteva od igralcev najprej organizirano igro, nato napad. »Res sva si podobna, oba nosiva očala in imava slabega brivca,« je na to odgovoril Klopp. Oba trenerja sta konec tedna spočila polovico zasedbe, favorit nocojšnjega večera pa je vendarle petkratni evropski prvak Liverpool. Ta premore bogatejšo tradicijo – igral je v sedmih finalih, Roma v enem (1984), ko so jo v Rimu premagali prav »rdeči« –, Rimljani nemara igrajo v boljši formi. Nekaj je gotovo: rimsko legendo Francesca Tottija naj bi drevi prehitel njegov »naslednik« Daniele de Rossi. Oba sta zbrala po 57 nastopov v ligi prvakov za Romo.