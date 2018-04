Madrid leži najbližje Kijevu, Rim najbolj oddaljen

Vrhunski nogomet je znova potrdil svojo razsežnost v 15. tednu leta 2018. Torek in sreda bosta za vselej ostala zapisana v zgodovino lige prvakov kot večera, ki sta dodatno ogrela strasti med navijači najboljših klubov, razvnela polemiko o (ne)smiselnosti uvedbe videotehnologije (VAR) v nogometno igro in povlekla v polemiko tudi ljudi iz drugih, nenogometnih miljejev. Špansko-italijansko merjenje moči v Rimu in Madridu je bilo paša za oči.



Uefa in njen predsednik Aleksander Čeferin si lahko upravičeno maneta roke; le želita si lahko večere, kakršen sta bila torkov, v katerem je Roma potolkla Barcelono, in sredin, ki se je končal z odmevno enajstmetrovko Reala. Razplet povratne četrtfinalne tekme med Madridčani in Juventusom je dodobra pretresel nogometno družino. Ta je v tej sezoni lige prvakov resnično prišla na svoj račun, v 120 tekmah so njeni člani videli 377 golov. Največ so jih zabili med 61. in 75. minuto (18 %) ter med 76. in 90. minuto (17,2 %), dvanajst (3,2 %) jih je padlo tudi v sodnikovih dodatkih tekem. Prav zadnji, s katerim je Cristiano Ronaldo povečal svojo zbirko golov na okroglih 120, je dodatno polariziral privržence italijanskega in španskega nogometa, Reala in Barcelone, zagovornike in nasprotnike uvedbe VAR. Liga prvakov se je s specializiranih medijev preselila na naslovnice osrednjih časopisov po Evropi, ob silovitih razpravah o (ne)upravičenosti enajstmetrovke, s katero je bil dotlej odlični Juventus ob podaljšek v 97. minuti tekme, so morda ponekod začasno odpovedali tudi internetni strežniki.



VAR ne bi spremenil odločitve



Prav zanimivo je spremljati, kako je dogodek poenotil navijače Barcelone in Juventusa, kot da bi prvi pozabili na kronološki potek lanskega zasuka na tekmi Barcelone in PSG (6:1) ali bi drugi prezrli, da štoper ne more nekaznovano posredovati izza napadalca tako, kot je to storil Mehdi Benatia za Lucasom Vazquezom. Razplet po meri Madridčanov ne spremeni ocene, da je Juventus odigral najbrž svojo najboljšo tekmo v zadnjih treh sezonah in da so Italijani v pičlih 24 urah razlike spravili na kolena največji športno-politični instituciji v Evropi – mogočna Real Madrid in Barcelono. Cristiano Ronaldo je po tekmi povedal: »Ne razumem, zakaj toliko dvigovanja prahu. Če Benatia ne bi storil prekrška, bi Vazquez zabil gol za 1:3. Dejstvo je, da smo trpeli 90 minut tekme in upam, da smo se ob tem kaj naučili. V nogometu ti nič ni podarjeno, boriti se moraš do zadnje sekunde.«



Predsednik Juventusa in združenja najboljših evropskih klubov (ECA) Andrea Agnelli je resda ostro napadel Uefo in njeno nasprotovanje videotehnologiji. »Vidim nacionalna prvenstva, v katerih so uspešno uvedli VAR, kot denimo pri nas v Italiji, Nemčiji ali na Portugalskem, in vidim sodniške napake, ki so šle v zadnjih tednih v škodo italijanskih klubov Rome, Milana in Juventusa. Tehnologija obstaja in je preizkušena, le uvesti jo moramo v ligo prvakov,« je zatrdil Agnelli, ki je prav na Čeferinov predlog tudi sam postal član Uefinega izvršnega odbora. V športnem dnevniku Gazzetta dello Sport so vendarle priznali: »Uvedba VAR ne bi spremenila sodnikove odločitve, tudi video bi najbrž potrdil prekršek Benatie nad Vazquezom.« Treba je dodati, da večina sodnikov vendarle trikrat premisli pred tovrstnimi odločitvami, v zadnji minuti takšne tekme bi najbrž dosodili enajstmetrovko zgolj v primeru nedvoumnega prekrška ali očitnega igranja z roko. Toda nogomet vselej dopušča različne interpretacije, tudi zaradi tega se nanj »spozna« prav vsak.



Ševčenko bo vodil žreb



Le en možen odgovor pa obstaja na vprašanje, kateri klub v izbranem kvartetu polfinalistov je favorit za naslov evropskega prvaka. Stavne hiše so jasne: to je Real Madrid s povprečno kvoto 2,5, sledijo Bayern (3,1), Liverpool (4,1) in Roma s povprečno kvoto za naslov prvaka 11. Roma bo torej danes popoldne ob Ženevskem jezeru najbolj priljubljeni nogometni klub v Evropi, želeli si jo bodo navijači preostalih treh polfinalistov. Uefin ambasador finala Andrej Ševčenko bo ob 13. uri odprl ples kroglic, ki bo določil pot polfinalistov do finala, ki bo na zadnjo majsko soboto v Kijevu. Prvi polfinalni tekmi bosta 24. in 25. aprila, povratni 1. in 2. maja.