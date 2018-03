Maloštevilni navijači zaman pričakovali več

Ljubljana – Približno pol leta pred začetkom Uefine lige narodov nogometna Slovenija ni zadovoljna s podobo članske reprezentance. Ta je izgubila tudi z Belorusijo, pred selektorjem Tomažem Kavčičem so zato trije zahtevni meseci do generalke s Črno goro, v katerih bo moral poiskati prave rešitve za vsesplošen dvig svoje zasedbe.



Le 4327 navijačev v Stožicah je upalo na kaj več kot v petek, ko so njihovi aduti ostali praznih rok na gostovanju v Celovcu. Ne nazadnje je Kavčič kar dobro premešal začetno enajsterico, v kateri je opravil štiri menjave (Milec, Krajnc, Mitrović, Birsa). Ob tem je Slovenija igrala v svojem domicilu, ki je v Katančevem obdobju predstavljal vse močnejšo trdnjavo, Belorusija – 93. na Fifini lestvici – prav tako ni selekcija na ravni Avstrije (28.). Toda ta čas 62. zasedbi na svetu kljub temu ni steklo.



Prvo priložnost si je resda priigral Boštjan Cesar po podaji iz kota, toda zadnjega nastopa za Slovenijo vendarle ni kronal s svojim 11. golom. »Cesi« je zapustil igro poln čustev, potem ko ga je Kavčič po 5 minutah in 3 sekundah igre zamenjal z Luko Krajncem. Dolgoletni kapetan je zasluženo prejel stoječe ovacije resda slabo zapolnjenih Stožic, predal trak Bojanu Jokiću in se »preselil« na izbrano mesto zgodovine slovenskega nogometa.



Iličić tekel namesto soigralcev



Na žalost so emocije zajele tudi nemočne slovenske reprezentante. Ti so očitno preresno vzeli značaj tekme, v nasprotju z gosti so res igrali »tovarišecki mač«, kot bi rekli Belorusi. Kavčičevi izbranci so namreč vnovič igrali premalo agresivno in odločno, tudi v tej prvini nogometne igre so bili boljši gostje, ki so v ciklusu bojev za SP 2018 zasedli zadnje mesto v skupini A za Luksemburgom. Najbolj razigran je bil vnovič Josip Iličić, toda pri tem je potrošil preveč moči, pogosto smo dobili občutek, da spet – podobno kot v Celovcu – teče namesto soigralcev, in na žalost ne velja obratno.



Izpostaviti velja 26. minuto, ko je sijajen prodor Iličića s strelom zaključil Rene Krhin, in nevaren strel Valterja Birse z razdalje. V seštevku smo videli premalo od fantov, ki bi želeli vrniti razvajene slovenske navijače na tribune največjega štadiona v državi. Treba je priznati, da so bili Belorusi še slabši, toda dovolj dobri, da so izkoristili svojo edino pravo akcijo in zabili gol. Prodrl je Igor Šitov (Astana), Maksim Skaviš (Bate) pa je unovčil nesporazum med Nemanjo Mitrovićem in Martinom Milcem ter brez težav preskočil slednjega – 0:1!



Tudi z Zajcem ni šlo



Slovenci so v drugem polčasu prestavili v višjo prestavo, opazno načetega Iličića – prejel je več nekaznovanih močnih udarcev – je zamenjal Miha Zajc, ljubljenec stožiškega občinstva, ki so ga mnogi pričakovali že v začetni enajsterici Slovenije. Zanimivo, pri tem je šlo za menjavo enega najbolj učinkovitih nogometašev serie A s podobno odličnim igralcem v serie B – Iličić je v tej sezoni nanizal 14 golov in 9 podaj v majici Atalante, Zajc 6 golov in 12 podaj za Empoli, vodilni klub druge lige. Kakorkoli, poskusi Slovencev niso prinesli želenega, Belorusi so bili taktično dobro postavljeni, prav tako so večino domačih akcij premeteno prekinjali s številnimi prekrški. V takšnem ozračju in desetih opravljenih menjavah, s katerimi sta selektorja (ne)hote prekinjala igro, je bilo težko konstantno napadati, le z napadi pa je seveda možno opraviti kaj več kot – izgubiti.



Težko je verjeti, toda slovenski reprezentanti so v drugem polčasu prvič resno ogrozili gostujoča vrata šele v 78, minuti, ko je lepo prodrl rezervist Domen Črnigoj, po njegovem predložku pa je med Belorusi zavladala panika, toda strel Mihe Zajca je poletel visoko čez vrata, na sedeže v ozadju, ki jih bodo v soboto zvečer zasedli navijači Maribora ... Še več, gostje so kaznovali domačo nemoč še z enim golom.



Slovenski navijači so lahko upravičeno razočarani, to ni bila Slovenija, kakršno bi si želeli. Odkritje stožiškega večera bi bil lahko le Domen Črnigoj, nogometaš Lugana v prvi švicarski ligi, ki je razkril velik potencial. Dvignil je ritem slovenske igre, desna slovenska stran (Milec-Črnigoj) je z njegovim vstopom v igro delovala, kot je treba.