Marcelo: Bila je roka, ampak ... (VIDEO)

Madrid - Tretjič zapored in četrtič v zadnjih petih letih se je Real Madrid prebil v finale lige prvakov. Tokrat so Madridčani ponovno ugnali Bayern iz Münchna, potem ko so na povratnem obračunu z remijem 2:2 zadržali prednost s prve tekme (2:1). Kljub temu je bilo torkovo dogajanje v Madridu precej nenavadno - videli smo veliko priložnosti, neverjetne napake, sodniške zmote ...



Karim Benzema je tokrat zabil dva gola.

Bayern je večji del tekme napadal, a težko bi bilo drugače, saj je vso tekmo tudi potreboval dodaten gol, ki bi ga popeljal v finale. Čeprav so bili nekajkrat zelo blizu, Bavarci niso dočakali odrešitve, saj je blestel Realov vratar Keylor Navas. S kar osmimi pomembnimi obrambami je bil največji madridski heroj, potem ko je bil v zadnjem času tarča kritik. Enako velja tudi za napadalca Karima Benzemaja, saj je Francoz po številnih zapravljenih priložnostih v zadnjih mesecih tokrat zabil oba Realova gola.

Junak Navas, osmoljenec Ulreich

»Zares sem vedel za Karima in Keylorja. Benzema igra precej bolje kot kaže njegova statistika, ponovno pa je dokazal, kako velik nogometaš je. Tudi Keylor je naš junak, saj je dokazal, da je zasluženo Realov vratar,« je povedal madridski trener Zinedine Zidane in dodal: »Presrečni smo zaradi uvrstitve v finale, toda čaka nas še ena tekma. Zdaj se moramo dobro spočiti in ubraniti evropski naslov.«

Tudi pri Bayernu je bil v ospredju vratar, toda Sven Ulreich bo ostal v spominu zaradi neverjetne napake takoj na začetku drugega polčasa, ki je Realu omogočila odločilni gol. Po nespametni povratni podaji soigralca Corentina Tolissa je Bayernov rezervni vratar skušal odbiti žogo, toda ta je šla pod njegovim telesom, zato je Benzema brez težav zatresel nebranjeno mrežo. »Sven ima za seboj spektakularno sezono, a tokrat se je zmedel. Najprej je žogo skušal uloviti z rokama, toda spomnil se je, da jo ne sme, zato je postal nervozen,« je svojega vratarja zaščitil Bayernov trener Jupp Heynckes, ki je ponovno zatrdil, da se pri 72 letih dokončno odpravlja v pokoj.

Finale 26. maja v Kijevu

In pri Bayernu so spet jezni tudi na sodnika. Razjezil jih je Cüneyt Çakır, ker v prvem polčasu ni pokazal na najstrožjo kazen v bavarsko korist, ker je Marcelo v svojem kazenskem prostoru igral z roko.

»Če bi rekel, da nisem igral z roko, bi lagal, ampak o sodnikih nisem govoril niti takrat, ko smo bili oškodovani mi,« je z nasmeškom priznal brazilski branilec.

Real bo imel 26. maja v Kijevu priložnost, da tretjič zapored, četrtič v petih letih in trinajstič v zgodovini postane evropski prvak. Precej bučno so Realovi nogometaši proslavili že uvrstitev finale, najbolj je prednjačil kapetan Sergio Ramos, saj med prepevanjem veselih pesmi odšel kar k navijačem na tribuno.