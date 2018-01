Marcos Tavares že četrtič letos med strelci (VIDEO)

J. P.

Belek - Nogometaši vodilnega slovenskega prvoligaša Maribora so priprave v turškem Beleku zabelili z včerajšnjo prvo prijateljsko tekmo z osmouvrščenim kolektivom srbskega prvenstva Vojvodino in se po kar 120 minutah igre (polčas je trajal eno uro) razšli brez zmagovalca, z 2:2 (0:1). Trener Darko Milanič še ni mogel računati na Aleksandra Rajčevića in Saša Ivkovića, kapetanski trak pa si je na roko nadel vratar Jasmin Handanović, ki je moral prvič po žogo v mrežo že v šesti minuti.

Vojvodina je imela tedaj veliko sreče, saj je po podaji Ivana Lakičevića po tleh Žan Kolmanič ob poskusu izbijanja žogo preusmeril ob vratnici v lastno mrežo. V drugem polčasu je Milanič na zelenico poslal povsem prevetreno zasedbo, iz začetne je ostal le Handanović, a je tudi njega v 91. minuti zamenjal Aljaž Cotman. Že prej je za izenačenje poskrbel Gregor Bajde. To je bil mat v štirih potezah. Amir Dervišević je bil po vratarjevem izbijanju najvišji v skoku, žogo je sprejel Marcos Tavares in jo podal do Valona Ahmedija, ta pa pred gol hitremu, spretnemu in prisebnemu Bajdetu.

Srbe je ponovno, v 98. minuti, v vodstvo popeljal Mihajlo Nešković, toda njihovo veselje je bilo kratkotrajno. Le tri minute pozneje je namreč po lepi akciji sprožil Bajde, Nikola Perić je žogo le s težavami ukrotil, odbitek pa je Tavares s hitrim odzivom hladnokrvno pospravil v mrežo. Brazilec s slovenskim potnim listom je zadel na štirih od dosedanjih petih prijateljskih tekem, nov izziv pa vijolično četo, ki ne računa več na povratnika v domovino, Izraelca Marwana Kabho, čaka v petek, ko bo nasproti stala Sigma iz Olomouca.