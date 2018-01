Maribor bo reševal velikega upa

Ljubljana – Zlatko Zahović je povlekel všečno potezo. V domovino je vrnil Jana Mlakarja, ki je pred štirimi leti iz Domžal v Fiorentino prestopil s slovesom enega od najboljših mladih evropskih napadalcev. Komaj 19-letni Ljubljančan iz Sostrega je z Mariborom sklenil štiri in pol letno pogodbo.



Glavna režiserja januarske prestopne »bombice« sta bila mariborski športni direktor Zahović in eden od najuspešnejših slovenskih nogometnih agentov Amir Ružnić, ki je sanjsko menedžersko kariero začel prav z Mariborom in prodajo Josipa Iličića ter Armina Bačinovića v Palermo, poleti 2010. V tem januarskem prestopnem roku je Izolan izpeljal najodmevnejše prestope slovenskih igralcev: Benjamina Verbiča v kijevski Dinamo, Jasmina Kurtića v Spal, Andraža Šporarja in Kenana Bajrića k bratislavskemu Slovanu. Prek 10 milijonov evrov je bila vrednost prestopov.



V Benetkah mu ni šlo po načrtih



Tudi Mlakar je Ružnićev varovanec, ki se mu po tem, ko je minulo sezono končal mladinsko zgodbo pri Fiorentini, kjer je bil najboljši strelec v mlajših kategorijah, računica ni izšla pri Venezii. Pod taktirko slovitega Pippa Inzaghija v drugi italijanski ligi ni dobil veliko priložnosti in Ružnić je moral ukrepati, da nesporno nadarjeni strelec ne bi postal še eden od izgubljenih upov, ki so prehitro zapustili slovenski nogomet v želji, da bi v tujini napredovali in se še hitreje uveljavili.



Zahovićeve pogajalske spretnosti in Ružnićeva priporočila v Italiji so omogočile Mariboru, da je igralca ujel, ne da bi plačal en sam cent odškodnine Fiorentini. »Bo pa dobila manjši delež ob njegovem morebitnem prestopu,« je bil do »pobratenega« kluba darežljiv Zahović. S Fiorentino je pred tedni že opravil en velik posel, saj je za 800.000 evrov in znova ob Ružnićevi asistenci prodal 16-letnega napadalca Nina Kukovca. Še prej je v Benevento za dva milijona prodal Jeana-Clauda Billonga.



»Vse je bilo lahko, ker s Fiorentino odlično sodelujemo. Njene denarne zmožnosti seveda niso primerljive z našimi. V Italiji je težko sklepati posle, a s Fiorentino je drugače,« je med drugim pojasnil silno zadovoljen prvi kadrovik vijoličnih in si dal duška, da je lahko pojasnil, kako trnova pot čaka mlade slovenske igralce v tujini do uveljavitve. »Bojujejo se z velikimi Italijani, Francozi, Nemci. So med levi in tudi če si boljši, ni nujno, da boš igral.«



Navdušen nad Ljudskim vrtom



Čeprav se je Mlakar vrnil v Slovenijo in bo kariero poskušal oživeti na Štajerskem namesto v domači Ljubljanski kotlini, je bil nogometaš srečen. »Občutki so fenomenalni. Maribor je odlično organiziran in direktor me je takoj prepričal. Ni mi bilo težko reči ja,« je vzhičeno dejal nekdanji Domžalčan. V Ljudskem vrtu se mu obeta, da bo že spomladi lahko izkazoval razkošno nadarjenost, saj se bo zdravljenje poškodovanega Luke Zahovića zavleklo proti koncu sezone.



Po Zahovićevih besedah je Maribor potegnil črto pod januarski prestopni rok, ki je bil le še pika na i imenitne in bržkone najuspešnejše – na vseh ravneh – jesenske sezone doslej. Nov odličen posel ni pokvarilo niti zdravstveno stanje Mitje Vilerja in novinca Saše Ivkovića, ki bosta zaradi poškodb izpustila dober teden priprav.