Maribor le tekmo od krize in od vrha

Ljubljana – V tretje gre rado. Po 19. in 20. kolu bo tudi 21. okrnjeno. Zimske razmere so na 3. april preložile današnjo tekmo Krškega in Triglava. Ankaran Hrvatini bo danes Domžale gostil v Novi Gorici namesto v Dravogradu, v Ljudskem vrtu bo Mariborčane izzval Rudar. Jutri bosta še tekmi v Celju in Stožicah.



Nova Gorica: Ankaran Hrvatini – Domžale (torek, sodnik, Andrej Žnidaršič, 14): Odpovedovanje tekem vpliva tudi na regularnost. Kaznovani igralci (rumeni ali rdeči kartoni) bodo izpuščali tekme, ki jih sicer ne bi. Ankaranu bo najbrž ustrezalo, da bo Raul Delgado kazen oddelal proti favoriziranim Domžalam, njegovi tekmeci pa bodo manj zadovoljni. Domžalčane že pošteno srbijo noge, saj že deset dni zamujajo na ligaški štart, ki bo vse prej kot enostaven. Ankaran je igral že dve tekmi, osvojil 4 točke, pridobil samozavest in z vsakim treningom še bolj uigral moštvo, v katerem sta tudi dva igralca, morda trije, z večjo tržno vrednostjo. Ker tekme ni bilo mogoče pravočasno prijaviti, bo zaprta za gledalce.



Maribor: Maribor – Rudar (torek, Dejan Balažič, 16): Če Mariborčane vsaj malo ne bi skrbelo, bi lagali. Olimpija jih je prehitela na lestvici in izzvala, oni pa so v položaju, ko si spodrsljaja ne smejo privoščiti. Enega so si že v prvi tekmi, drugi bi bil blizu polomije, kakršno so lansko pomlad občutili Ljubljančani. Mar to pomeni tudi vrnitev k preverjeni formuli – postavitvi z dvema zadnjima zveznima igralcema? Težko, Blaž Vrhovec, ki je bil prva žrtev prihoda Alexandra Cretuja, se je poškodoval. Jan Mlakar je tudi poškodovan, pozdravil pa se je Marcos Tavares. Kapetanova vrnitev – bodisi od prve minute bodisi z rezervne klopi – je slaba napoved za Rudar in dobra za Maribor, da se vsaj za 24 ur vrne na vrh lestvice.



Celje: Celje – Gorica (sreda, Nejc Kajtazović, 16): Obe ekipi sta občutili Olimpijino moč in srečo. Tudi Celjane je morebiti prikrajšala odpoved tekme v Domžalah v prejšnjem kolu, saj bodo prav proti Gorici igrali brez kaznovanega Rudija Vancaša Požega. Belokranjec je nesporni virtuoz v enajsterici, ki bo za skalp čvrstih Primorcev potrebovala presežno potezo ali dve. Vseeno pa so Goričani še vedno bolj oslabljeni.



Ljubljana: Olimpija – Aluminij (sreda, Bojan Mertik, 18): Olimpija je ritem zmag že ujela, dovršene igre še ne. A o njej nihče ne razmišlja, dokler navijače ali predsednika Milana Mandarića zadovoljujejo le zmage. Issah Abass bo počival, s čimer se na stežaj odpirajo vrata srbskemu strelskemu veteranu Draganu Mrđi, ki bo delno odgovoril na vprašanje, kaj si lahko od njega obeta trener Igor Bišćan. Ta počasi slovenske igralce briše s seznama, tudi zaradi tega, ker jih je vse manj, deloma pa zaradi ocene, da so preslabi za šampionsko bitko z vijoličnimi. Usmeritev, ki jo je izbral (bržčas z Mandarićevo podporo), je tvegana in tudi v primeru naslova ne bo sprožila nogometne evforije v glavnem mestu.