Maribor začel priprave na misijo »prvaki 2018«

Maribor - Mariborski nogometaši so se v torek zvečer tradicionalno zbrali na uradni večerji v novem letu, ki pomeni začetek priprav za nadaljevanje sezone. Danes so ob 11. uri opravili še prvi trening v novem letu, pred tem pa predstavili novinca v ekipi - 27-letnega Kassima Doumbio, branilca iz Malija z belgijskim potnim listom.

Mariborčani so začeli projekt 2018. Potem ko so se 9. decembra razšli, so od 9. januarja vijoličasti spet skupaj. Počitek je bil dovolj dolg, da so po napornem jesenskem delu, ki je pobral veliko moči, igralci in člani strokovnega vodstva na tradicionalno skupno večerjo z uvodnim druženjem prišli polni energije. Prisrčni pozdravi in pogovori o počitnicah so bili le uvod za zimske priprave z željami po uspešni pomladi.

Na zboru se je pojavilo 30 igralcev, po dogovoru sta manjkala Marwan Kabha in Sunny Omoregie. Kabha se bo ekipi priključil v soboto, Omoregie pa v četrtek. Nov obraz je Kassim Doumbia, obrambni igralec, ki je doslej igral za islandski Hafnarfjordur, v primerjavi z ekipo, ki je končala jesenski del sezone na prvem mestu, sta se od vijoličastega dresa poslovila Jean-Claude Billong kot novi član Beneventa in Or Inbrom, s katerim je dogovor o posoji iz Genta zaključen, tako da 21-letnega Izraelca v nadaljevanju sezone ne bo več v mariborskem moštvu.

Doumbia je mariborski stadion na kratko spoznal že, ko je v okviru kvalifikacij gostoval z islandsko ekipo. »Zelo sem bil vesel, ko so me iz Maribora poklicali, če bi želel prestopiti v ta klub. Tu je vse na višji ravni kot na Islandiji. Čaka me veliko dela in trdo bom treniral. Vem, kam meri Maribor, vsekakor je naš cilj osvojiti naslov prvaka. Mesta sicer še ne poznam, a si ga bom vsekakor ogledal, ko bo čas za to,« je pred današnjim treningom v Ljudskem vrtu dejal Doumbia.

Po uvodnih dneh in treningih v Mariboru sledi 15. januarja prva selitev ekipe. Trener Darko Milanič načrta priprav ni spreminjal. Moravske Toplice in Belek sta prizorišči, ki štajerski ekipi ustrezata. Vijoličasti bodo v Prekmurju do 20. januarja, naslednja faza bo potekala v domačem okolju, osrednji del priprav pa bo med 29. januarjem in 11. februarjem v turškem Beleku.

Ekipa bo v pripravljalnem delu opravila kar enajst tekem. Pet jih bo v Turčiji, prizorišča uvodnih in zaključnih testov med treningi v domačem okolju pa bodo potrjena naknadno, kar bo odvisno od vremenskih razmer.

»Kot med prejšnjim zimskim premorom, je bil najprej na vrsti popoln počitek, potem pa smo pripravili program dela v dveh skupinah. Tisti ki so manj igrali, so začeli prej. Po tako uspešni sezoni je bilo prijetno uživati v prostih dnevih, potem pa je že ustrezal trening. Za nadaljevanje sezone si želim, da bo delovna vnema pri igralcih na visoki ravni, da bodo fantje zadovoljni in kot taki opravljali svoje naloge in da čim prej pridemo v formo,« je pred nadaljevanjem priprav dejal Milanič.

Po večini bo delal z istimi fanti. »Ekipa se ni veliko spremenila, to je dobro za vsakega trenerja. Dobro se poznamo, čim prej bomo tudi skušali vključiti Kassima v ekipo. Kolikor sem videl do zdaj, je zelo ambiciozen in pripravljen napredovati. Vsi fantje pa vedo, kaj jih čaka v smislu borbe za moštvo in že zdaj so na dovolj visoki ravni, brez da bi jim kaj pretirano govorili. Danes začnemo z nogometom,« je še dejal Milanič.