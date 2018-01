Mariborska naložba za prihodnost - Jan Mlakar

J. P.

Maribor - Državni prvaki, nogometaši Maribora, bodo v pomladni del prvoligaške sezone, v katerem bodo branili vodilno mesto na razpredelnici, vstopili okrepljeni z 19-letnim mladim slovenskim reprezentantom, napadalcem Janom Mlakarjem. Otrok Domžal je rosno mlad odšel v Italijo k Fiorentini, pri kateri je v serie A debitiral konec lanskega aprila proti Palermu, vmes odlično igral za mlado zasedbo iz Firenc (39 prvenstvenih obračujev, 26 golov), jeseni pa je kot posojen igralec branil barve Venezie. Vijoličnemu kolektivu se bo priključil na petkovem treningu, izbral si je dres s številko 29, klubu pa obljubil štiriinpolletno zvestobo.

»Za Maribor sem se odločil, ker zaupam klubu. V Italiji sem pridobil dragocene izkušnje in spoznal nove nogometne zakonitosti. Želel sem nov izziv in državni prvak je bil najboljša izbira. Moja želja je pomagati pri ohranjanju navad Maribora, torej zmagovati. Konkurenca za mesta v ekipi je velika, a brez tega ne gre. Storil bom vse, da dobim priložnost,« je zatrdil Mlakar, dobrodošlico pa mu je zaželel tudi športni direktor Zlatko Zahović: »Jan je eden najbolj nadarjenih napadalcev po slovenski osamosvojitvi. Pogajanja so bila preprosta, saj imamo odlične odnose s Fiorentino. Njene finančne zmožnosti niso primerljive z našimi, trenerji tam težje ponujajo priložnost mladim. Dosegli smo dogovor, odškodnine ob prestopu nismo plačali, bomo pa skupaj s Fiorentino delali na nadaljnjem projektu. Jan zagotovo ni prišel, da ne bi bil naša sedanjost in prihodnost.«