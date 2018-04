Med Lizbono in Bosporjem izstopa derbi Lazia in Rome

Sredina aprila prinaša enega od vrhuncev klubske sezone 2017/18. Le redkokdaj igrajo na isti konec tedna toliko nogometnih derbijev kot tokrat. Vrhunec bo prinesla nedelja, ko bi lahko marsikateri zapriseženi navijač vrhunskega nogometa dobesedno šotoril pred TV zaslonom ...



Četudi bi odmislili številne odmevne tekme v najmočnejših nogometnih prvenstvih, bi lahko zgolj na nedeljski dan izpostavili najmanj pet klasičnih derbijev po vsej Evropi. Super nedeljo bosta denimo odprla Austria in Rapid, kluba, za katera so nekoč igrali Nastja Čeh, Mile Aćimović, Dare Vršič in Robert Berić. Dunajčani ta čas ne krojijo vrha – zasedata ga bivša kluba Kevina Kampla in Berića, Salzburg in Sturm –, toda njun dvoboj sodi med najbolj zanimive mestne derbije v srednji Evropi. Le 15 minut pozneje (16.45) bodo igrali derbi z bogatejšo tradicijo, ko se bosta v Eindhovnu pomerila vodilna nizozemska kluba PSV in Ajax. Gostje bodo imeli zadnjo priložnost za morebiten zasuk, saj ta čas zaostajajo za PSV sedem točk.



Troboj Roma-Lazio-Inter



Še glasneje bi bilo lahko v tekmi za naslov turškega prvaka, ko se bosta v še enem mestnem derbiju udarila Galatasaray in Istanbul BB, nekdanji klub Rajka Rotmana. »Gala« zaostaja dve točki za vodilnim klubom, ki je v zadnjih letih pretresel razmerje moči med trojico Galatasaray-Bešiktaš-Fenerbahče. Spektakularno bo tudi v Lizboni, kjer se bosta prav tako merila za naslov Benfica (74 točk) in Porto (73), manj naboja pa bo imelo večerno snidenje vodilnih francoskih zasedb PSG in Monaca v Parizu, saj ju loči 14 točk. Nogometni maraton za najbolj vzdržljive!



Kljub raznoliki ponudbi od Lizbone do Bosporja bodo igrali derbi »kola« v nedeljo Rimljani. Srdita mestna rivala Roma in Lazio ne bi mogla pričakati pomembnega večera iz bolj različnih izhodišč. Če je Roma v zadnji dneh žela pohvale za sanjsko predstavo z Barcelono in si povečevala samozavest, je manj priljubljeni rimski klub Lazio dva dni pozneje storil samomor v Salzburgu, če bi njegov visok poraz v Avstriji opisali z besedami Gazzette dello Sport. Lazio je dobil prvo tekmo četrtfinala evropske lige s 4:2, na Solnograškem vodil z 1:0 po prvem polčasu, nato pa med 72. in 76. minuto prejel kar tri gole!



Bomo videli, kako bodo evropski (ne)uspehi vplivali na rimska kluba, ki bosta igrala 170. uradni mestni derbi po prvem iz decembra 1929, ki ga je dobila Roma. Slednja je gotovo v prednosti; ne le zavoljo zmagovalne miselnosti, tudi zaradi dejstva, da je Laziev trener Simone Inzaghi v četrtek poslal v ogenj večino svojih najboljših mož. Ti bodo torej izžeti še močneje kot Romini aduti, ki so imeli na voljo dva dni počitka več. Toda »derbi je derbi«, v njem je vselej možno vse, ob tem bo na mizi še veliko več. Lazio, Roma (oba po 60) in Inter (59) bodo v sedmih preostalih kolih bili srdito bitko za dve vstopnici v ligo prvakov. Zanimivo bo že na prvi od sedmih stopnic: ob rimskem derbiju bo živahno tudi v Bergamu, kjer bo Atalanta pričakala Inter najbrž brez poškodovanega Josipa Iličića.