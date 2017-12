Med žrtvami tudi Jan Oblak in Slovenija

London – Ne Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ali Robert Lewandowski, najboljši strelec v Evropi leta 2017 je angleški napadalec Harry Kane. Dosegel je namreč 56 golov za Tottenham in angleško reprezentanco, enega med njimi tudi na oktobrski tekmi proti Sloveniji.



Najprej je na vrh s 54. golom v koledarskem letu stopil Lionel Messi na sobotnem derbiju proti Realu, toda nekaj dni kasneje je Harry Kane za Tottenham prispeval kar tri zadetke proti Southamptonu (5:2), zato je sam strelski kraj Evrope v letu 2017 s 56 goli na vseh uradnih tekmah za klub in reprezentanco. »Bilo je fantastično leto,« je žarel 24-letni angleški napadalec. »V karieri športnika je vedno vse podrejeno napredku, enako razmišljam tudi jaz. Čeprav sem letos zabil veliko golov, jih hočem prihodnje leto še več!«



V Angliji so bolj kot skupni dosežek hvalili njegov rekord v angleški ligi z 39 goli v koledarskem letu. Pred njim je bil rekorder Alan Shearer s 36 goli (iz leta 1995), Kane pa je za nameček pri svojem rekordu odigral kar šest tekem manj od Shearerja (36:42). »Neverjetno je, da me zdaj ljudje primerjajo z vsemi messiji in shearerji, saj sem o čem takšnem do zdaj lahko samo sanjal. Messi in Ronaldo sodita celo med najboljše igralce vseh časov, zdaj pa sem ju uspel celo prehiteti. Čudovit občutek je, da me primerjajo z njima,« je rekel Kane.



Od skupnih 56 golov jih je angleški napadalec zabil 33 z desno nogo, 17 z levo nogo in 6 z glavo, za vse je potreboval zgolj 52 tekem. V iztekajočem se letu je v angleški ligi dosegel več golov kot klubi Bournemouth, West Bromwich, Swansea, Crystal Palace, Brighton in Huddersfield. Hkrati je prvi v zgodovini angleške lige s šestimi hat-triki v enem koledarskem letu, skupno jih ima v karieri osem (toliko kot Thierry Henry in Michael Owen), s čimer zaostaja samo še za Shearerjem (11) in Robbiejem Fowlerjem (9).



»Vesel sem zanj, saj si vse zasluži, ker ni samo zelo talentiran nogometaš, ampak tudi moštveni igralec,« je svojega prvega zvezdnika pohvalil argentinski trener Tottenhama Mauricio Pochettino. »Prav zaradi njegove moštvene igre so boljši vsi okoli njega, zato moramo poskrbeti, da bo enako uspešen tudi v prihodnje. Zares je v zadnjih letih opravil ogromen napredek, zato smo vsi ponosni nanj.«



Novemu rekorderju se je priklonil tudi Shearer, dosedanji angleški rekorder: »Harry, imel si zares fantastično leto 2017, zato si povsem zaslužiš, da si prevzel nov rekord. Čestitam in upam, da boš nadaljeval v enakem ritmu.« Kljub temu najpomembnejše tekme šele prihajajo, saj bo Tottenham skušal narediti nekaj več spomladi v ligi prvakov, potem pa Kana z angleško reprezentanco čaka še svetovno prvenstvo v Rusiji.



Med Kanovimi žrtvami pa je pristal tudi slovenski vratar Jan Oblak. Angleški napadalec ga je oktobra matiral na Wembleyu v kvalifikacijah za SP.