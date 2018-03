Modrića bremeni obtožnica zaradi lažnega pričanja

J. P.

Zagreb - Kapetana hrvaške nogometne reprezentance in zvezdnika madridskega Reala, Luko Modrića, v domovini bremeni obtožnica zaradi lažnega pričanja med sojenjem alfi in omegi zagrebškega velikana Dinama, Zdravku Mamiću. Obtožnico je, kot poroča STA, danes vložilo državno tožilstvo v Osijeku, na tamkajšnjem sodišču pa tudi poteka postopek zoper 32-letnega zveznega igralca.

Kaznivo dejanje lažnega pričanja

Modriću očitajo, da je lanskega 13. junija »zavedno neresnično pričal« o pogodbah. Njegove izjave pred preiskovalci leta 2015 se namreč razlikujejo od lanskega pričevanja na sodišču, kar je tožilstvo ocenilo za kaznivo dejanje lažnega pričanja.

Zapletel se je

Nogometaš se je zapletel pri pojasnjevanju podrobnosti finančnega dela njegove pogodbe, ki določa razdelitev denarja od prodaje v druge klube na polovico med njim in Dinamom. Na sodišču je pojasnil, da je aneks k pogodbi podpisal vsakič, ko bi podaljšal pogodbo, in znova po prestopu v nov kolektiv zaradi domnevne spremembe računa na banki, na kateri naj bi mu nakazali denar.

Sporna selitev v Tottenham

Tožilstvo poudarja, poroča STA, da Modrićevo pričanje ni resnično, saj je anekse podpisal v času, ko je že igral v novem klubu in po izplačilu denarja za njegov prestop, celotni znesek pa je končal v Dinamu. Sporna je predvsem njegova selitev leta 2008 v londonski Tottenham. Tožilstvo je prepričano, da so Mamić in še trije obtoženci v tem primeru zagrebški kolektiv oškodovali za več kot deset milijonov evrov.

Od šest mesecev do pet let za zapahi

Modrić se lahko pritoži v osmih dneh po prejemu obtožnice. Sodnik bo po poteku roka za pritožbo in v največ dveh mesecih določil datum zasedanja obtožnega sveta, ki bo odločal o tem, ali so izpolnjeni vsi pogoji za potrditev pravnomočnosti obtožnice. Če bo obtožnica potrjena in bo sodišče v nadaljevanju postopka potrdilo njene navedbe, grozi igralcu kazen od šestih mesecev do petih let za zapahi.

Oškodovanje kluba in neplačani davki

Mamića bremenijo, da je z bratom Zoranom, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem in dacarjem Milanom Pernarjem zagrebški klub oškodoval za vsaj 15,3 milijona evrov, da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini slabih 1,6 milijona evrov in da je prek »offshore« podjetij od leta 2004 iz Dinama potegnil več kot deset milijonov evrov in pol milijona funtov.