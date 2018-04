Mohamed Salah zasluženo igralec leta v premier ligi

N. Gr.

London - Ko je Liverpool lani iz Rome pripeljal Mohameda Salaha, so bili navijači rdečih skeptični, če je Egipčan dovolj dober za angleško prvenstvo in velikana iz mesta Beatlov. Salah je pred leti pogorel pri Chelseaju, Jürgen Klopp pa je v njem videl dovolj velik potencial, da si je zagotovil njegove usluge.

V napadalni trojki skupaj s Sadiom Manejem in Robertom Firminom je Salah letos v neverjetni formi, samo v angleškem prvenstvu je dosegel 31 zadetkov in je trenutno prvi strelec premier lige, v vseh tekmovanjih jih je dosegel še deset več. V boju za prestižno nagrado najbolj koristnega igralca premier lige je premagal Kevina De Bruyneja, Leroyja Saneja, Davida Silvo, Harryja Kana in Davida de Geo.

»To je zame čast, posebej, ker so me izbrali igralci. Zelo sem vesel in ponosen,« je ob prejemu nagrade v nedeljo zvečer dejal Salah. Sane je postal najboljši mladi igralec sezone. Nemški reprezentant je na 28 ligaških tekmah dosegel devet golov in zbral 12 podaj. V boju za to nagrado je premagal Kana, Raheema Sterlinga, Edersona, Marcusa Rashforda in Ryana Sessegnona.