MOL izgublja boj za športni park Ilirija

Ljubljana – Najprej obstanek, nato pa do leta 2020 še preboj v 1. SNL. Takšna je tekmovalna vizija Ilirije, ljubljanskega nogometnega drugoligaša iz Zgornje Šiške, ki je predstavil del načrtov. Nad članskim moštvom je vajeti prevzela družbe Ilirija 1911 d.o.o., ki jo sestavlja enajst partnerjev na čelu z direktorjem, nekdanjim predsednikom Nogometne zveze Slovenije Ivanom Simičem. Ilirijani so presenetili z okrepitvijo v strokovnem štabu, saj bo svetovalno vlogo imel nekdanji selektor Bojan Prašnikar, trenerju Stanku Božičeviću pa bo pomagal nekdanji reprezentant Željko Mitraković.



»Ne želim govoriti o ciljih, ker je z njimi tako, da ko jih dosežeš, potem ni več poti naprej. V tej sezoni upam na preboj do 5. mesta, do leta 2020 pa na uvrstitev v 1. SNL. Ena od ključnih nalog je, da omogočimo čim boljše razmere za trening in oživimo športno društvo Ilirija,« pa je ob smelih načrtih za prihodnost (tudi o dvorani z do 1200 sedeži, štirih vadbenih nogometnih igriščih ...) povedal predsednik ND Ilirija Marijan Dermastija. Razkril je še, da je športni park Ilirije tako rekoč že v njegovih rokah oziroma ZŠD Ilirija. V sodnem sporu o lastništvu športnih objektov in zemljišč v Zg. Šiški je MO Ljubljana potegnila krajšo. MOL se je že pritožil na vrhovno sodišče.