Mourinho in Oblak na seznamu želja Barcelone

Ljubljana – V španskem nogometnem prvenstvu so odigrali polovico tekem te sezone. Tekmovanje, ki zavoljo rivalstva med Realom in Barcelono ter večne primerjave Messi-Ronaldo vzbuja največ pozornosti tudi pri nas, obvladujejo Katalonci, edino neporaženo moštvo med 98 klubi v petih najmočnejših ligah po Evropi.



Na štadionu Anfield je zadnji izgubil nedolžnost dotlej nepremagljivi Manchester City, ki mu je Liverpool nasul štiri gole. Moštvo Pepa Guardiole je torej klonilo večkrat kot lani Maribor, četudi z letnim proračunom Štajercev ne bi mogli pokriti niti letne plače enega od udarnih mož najverjetnejših angleških prvakov. Kljub porazu z Liverpoolom prav ManCity ohranja največjo učinkovitost zbiranja točk med vsemi v Evropi – v povprečju osvaja po 2,7 točke na tekmo, kar je fantastično, med vodilni klubi v drugih evropskih prvenstvih so Barcelona (2,68), PSG (2,65), Napoli (2,55) in Bayern (2,44). Mnogi opozarjajo prav na Bavarce, ki veljajo za spečega tigra lige prvakov v tej sezoni – po slovesu Carla Ancelottija so strnili vrste, Jupp Heynckes je ugodil željam glavnih zvezd in slednje želijo spomladi zasenčiti prav vse na stari celini.



Najodmevnejšo zgodbo vendarle pišeta Real Madrid in Barcelona, četudi z različnim črnilom. Barcelonina bilanca 16-3-0 (52:9 v golih) je brezmadežna, v drugih 19 kolih bi lahko Katalonci zrušili – ob naslovu španskega prvaka – tudi več rekordov. Težko bodo presegli 121 golov Mourinhevega Reala iz sezone 2011/12, statistično so bližje 100 točkam Reala iz iste sezone in Barcelone iz sezone 2013/14, ko jo je vodil Tito Vilanova. Barça bo ogrožala tudi 39 tekem dolg niz neporaženosti, ki ga je ustvarilo moštvo Luisa Enriqueja (ta čas kotira pri 29 tekmah brez poraza). Katalonci so namreč že v prvi polovici sezone obiskali Real, Valencio, Atletico, Villarreal in Bilbao, v nedeljo so prvič po desetih letih osvojili točke še v San Sebastianu! Najzahtevnejša izziva bodo sprejeli 4. marca, ko bodo gostili Atletico, in 6. maja, ko bo prišel v goste Real Madrid. À propos: v tem stoletju še nihče v Španiji ni končal sezone neporažen.



V boju za prvaka ostajata prav favorizirana Barcelona (51 točk) in nepopustljivi Atletico (42), ki je šestič v tej sezoni zmagal z izidom 1:0. Toda njegovi navijači se lahko za tri točke zahvalijo predvsem Janu Oblaku, ki je reševal soigralce tudi na gostovanju v Baskiji. Eibar je namreč trdoživ tekmec, ki je izgubil prvič po 28. novembru. Jan Oblak je v 19 tekmah te sezone prejel 8 golov oziroma zgolj 0,42 gola na tekmo. Tako se je najmočneje približal »svojemu« dosežku iz sezone 2015/16, ko je prejel pičlih 18 golov in izenačil rekord Paca Liaña (Deportivo) iz leta 1994. Tudi Barcelona je v tej sezoni prejela zgolj 9 golov, zato bi lahko do konca ogrožala tako Mourinhevih 100 točk kot Oblakovih 18 golov.



V Kataloniji je torej veselo, v Madridu razmišljajo zgolj o črnih scenarijih. Real je nazadnje deloval tako neučinkovito v daljni sezoni 1995/96, ko je pristal na 6. mestu – pred njim so končali Atletico, Valencia, Barcelona, Espanyol in Tenerife –, v ligi pa so igrali tudi klubi à la Merida, Albacete, Salamanca, Compostela, Santander in Oviedo, ki jih častilci rivalstva Messi-Ronaldo ne poznajo. Skromen je tudi Ronaldo, v tem času je nazadnje kotiral pri štirih golih, ko mu je bilo 13 let manj ... Ni čudno, da je dnevnik As namignil, da CR7 v Madridu ni zadovoljen ne s plačo – prejema polovico Messijevih 50 milijonov € – ne z odnosom predsednika Florentina Pereza in resno razmišlja o poletni vrnitvi v Manchester.