Mourinho moleduje, da bi prišel že januarja

Nekaj slabših iger Manchester Uniteda in zahteva Joseja Mourinha, da je treba seči še globlje v klubsko blagajno, da bi bil United bliže mestnemu tekmecu Cityju, je zadostovalo, da so mojstrovine mladega Brazilca Malcoma prešle meje Francije. Do selitve na Old Trafford ga bržčas ločijo dnevi in nekaj deset milijonov evrov.



V Braziliji Malcoma uvrščajo v sanjski rod '97. Velja za izjemno ustvarjalnega in v njem je Bordeauxov dvajsetletnik eden najbolj vročih igralcev na evropskem trgu. Zasluge za to, da so oči uprte vanj, gredo tudi rojaku in šest tednov mlajšemu Cityjevemu napadalcu Gabrielu Jesusu. Zaradi njegove uspešne prilagoditve v angleški nogomet in na splošno vse številčnejše brazilske kolonije v angleškem nogometu je tudi Malcom postal vse bolj dragocen in ogledovan »eksponat«, ki bo francoskemu klubu z atlantske obale prinesel izjemen zaslužek.



V Francijo je prišel kot 18-letnik in za pet milijonov evrov. Veliko za še ne uveljavljenega igralca in malo za naložbo, ki je obetala, da se bo obrestovala. V pičlih 23 mesecih – v Bordeaux se je preselil lanskega januarja – se je iz igrivega fantiča spremenil v odgovorno osebnost, vendar na igrišču ni izgubil igrivosti in drugih odlik, zaradi katerih bi Mourinho zdaj dal vse, da bi ga lahko pripeljal med rdeče vrage. Če bo Portugalec prepričal klubske finančnike, da je vreden vsakega centa, potem bo zagotovo uslišan. Pa čeprav je med Bordeauxovimi zahtevami in Unitedovo ponudbo kar nekaj milijonov evrov razlike. Francoski klub vztraja pri vsaj 60 milijonih evrov, Unitedova prva ponudba je znašala le 40 milijonov evrov. Ponudba na trgu, slog igre in oživitev navdušenja nad Brazilci (Neymar in Phillipe Coutinho, Firmino, Jesus) nakazujejo, da je v pogajalski prednosti Bordeaux.



Malcomu v prid gre domala vse, tudi izjave strokovnjakov. Trener Jocelyn Gourvennec varovanca brez pomislekov uvršča v kategorijo najboljših v Franciji. »Kot drugi tudi on ustvarja razliko na igrišču,« je prepričan 45-letni »entraineur« (trener).



V opisu Malcomovega lika in dela na igrišču ne manjka presežnikov. Izjemen občutek, pregled, inteligenca gibanja in učinkovitost so najboljša priporočila za vrhunske klube. V Bordeuaxu je izboljšal učinkovitost, potem ko je iz Corinthiansa prišel s slovesom igralca, čigar tehnična dovršenost je debelo prekašala učinek.



»Kadar ne igra ali ima slab dan, Bordeaux trpi. V moštvu je igralec, ki ima vrednost in je mentalno močan,« so si enotni tudi nekdanji igralci Bordeauxa, ki v tej sezoni prej kot ne trpijo zaradi slabših rezultatov. Bordeaux je bil do 8. kola neporažen, po polomu s PSG z 2:6 pa je do konca leta osvojil samo še 5 točk. Kljub klavrnemu nizu v prvenstvu moštva je Malcom svetla izjema. Jesenski učinek je zabelili s sedmimi goli in štirimi asistencami.



»Napadati je treba neposredno. Vedno sem se držal tega, vzornika sta bila Robinho in Neymar,« se je opisal Malcom, ki je po slogu igre različica nizozemskega asa pri Bayernu Arjena Robbna. Z desnega krilnega položaja preigrava proti sredini ali pa s predložki »cilja« svoje soigralce. Tudi malo slabšim poznavalcem nogometa je takoj jasno, zakaj Mourinho dobesedno moleduje pri finančnikih, saj takšnega tipa igralca, prebojnega, altruista in vrhunskega driblerja v moštvu nima. Toda Mourinhova težava ni le pogajanje glede cene, marveč tudi Bayernovo zanimanje za igralca, ki bi bil lahko Robbnov naslednik.